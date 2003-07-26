۴ مرداد ۱۳۸۲، ۲۰:۵۳

در ادامه همكاري تركيه و اسرائيل :

توافقنامه صادرات 50 ميليون متر مكعب آب تركيه به مدت 20 سال به اسراييل به امضاي رسيد

روزنامه الوطن تركيه از امضاي توافقنامه خريد سالانه 50 ميليون متر مكعب آب توسط رزيم صهيونيستي از تركيه خبر داد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، بر اساس اين توافقنامه ، اسراييل از ماه آگوست (اواسط مرداد) سالانه پنجاه ميليون متر مكعب آب رودخانه منفجات تركيه را از طريق تانكرهاي دريايي غول پيكر به بندر عسقلان اسراييل منتقل مي كند.
  به نوشته روزنامه الوطن ، خريد اين ميزان آب تا مدت 20 سال ادامه پيدا خواهد كرد.
  شايان ذكر است كه كل ظرفيت ذخيره آب سد منفجات در تركيه  ،180 ميليون متر مكعب است.
   مسولان تركيه  پيشتر از درخواستهاي غير رسمي شماري از دولتها جهت خريد آب رودخانه منفجات خبر داده بود .
 كشورهاي ليبي ، اردن و يونان از جمله درخواست كنندگان براي خريد آب اين رودخانه بودند.

 

