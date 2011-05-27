به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین داجمرگفت: با راه‌اندازی ترمینال ترانزیت و ترانشیپمنت کالا و سوخت در این شهرستان قدمهای بزرگ برای تبدیل این منطقه به اولین بندر خشک در کشور برداشته خواهد ‌شد.

وی با اشاره به راه‌اندازی و افتتاح این ترمینال به عنوان یکی از طرح‌ها و اهداف کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اظهارداشت: ارائه سرویس‌های منظم و مناسب‌تر به صادرکنندگان کالا، کاهش هزینه‌ها و تنوع در مبادی ورودی و خروجی کشور از اهم برنامه‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در توسعه خدمات ریلی و کانتینری است.

داجمر ادامه داد: افتتاح ترمینال ترانزیت و ترانشیپ کالا در مراغه به عنوان یکی از نقاط کلیدی کشور، امکان کاهش هزینه سرویس‌دهی و زمان تحویل کالا را برای صادرکنندگان به عمل می‌آورد.

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: قطعاً این ترمینال در آینده می‌تواند به یکی از بنادر خشک کشور تبدیل شود که این حرکتی بسیار نو و ابتکاری در سال جهاد اقتصادی خواهد بود.

وی اظهار داشت :با ایجاد چنین ترمینال‌هایی در کشور مشکلات ترافیک کانتینر و کالا در بنادری چون بندر شهید رجایی کاسته شده و زمان و هزینه سرویس‌دهی به صادرکنندگان کالا کاهش خواهد یافت.



داجمر گفت: افتتاح این ترمینال در شهرستان مراغه به دلیل داشتن خطوط راه‌آهن و نزدیک بودن به اقلیم کردستان و ارتباط با شمال غرب کشور خصوصاً مرزهای باشماق و پرویزخان موجب تسریع در حمل کالا و ارائه خدمات به فعالان اقتصادی است.

رئیس هیئت مدیره کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: از دیگر اهداف و مزیت‌های مهم این طرح ترانزیت سوخت از این منطقه است که امیدواریم در آینده‌ای نزدیک و با ایجاد تأسیسات مناسب مردم شهرستان مراغه شاهد عبور ناوگان سوختی این شهر باشند.

داجمر در پایان با اشاره به تحریم‌های اخیر اتحادیه اروپا و آمریکا اعلام کرد :خوشبختانه مجموعه خطوط کشتیرانی در سال گذشته موفق به حمل 35 میلیون تن کالا با کرایه حمل 1.3 میلیارد دلار شده که این رقم رکوردی در تاریخ فعالیت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بوده است.