به گزارش خبرنگار مهر، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه در مراکز مخابراتی دانشگاه، شهید چمران و شهید مفتح از فردا هفتم خردادماه آغاز می شود که با اجرای این عملیات ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات دانشگاه با پیش شماره های 6695 الی 6697، 6646 الی 6649، 6640 و 6641 در محدوده خیابان های جمهوری، لبافی نژاد، فلسطین، ابوریحان، سازمان املاک و مستغلات، مرکز تجاری خاچویی، شرکت صنایع ژوکی، پاساژ فلامینگو، بانک رفاه، بانک ملت و بیمه ایران به مدت 3 روز با اختلال همراه است.

ارتباط مشترکان مرکز مخابرات شهید چمران نیز با پیش شماره های 6650 الی 6656 در محدوده خیابان های حبیب الهی، یکم دریان نو، ستارخان و هشتم دریان نو حداکثر به مدت 72 ساعت با اختلال همراه خواهد بود.

همچنین با اجرای این عملیات کابل برگردان ارتباط دیتای مشترکان مرکز مخابرات شهید مفتح از ساعت 22 هفتم خرداد به مدت 4 ساعت دچار اختلال می شود.