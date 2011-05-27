تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز شنبه هفتم خرداد سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با بیست و چهارم جمادی الثانی سال 1432 هجری قمری و برابر است با بیست و هشتم می سال 2011 میلادی.

- دیدار نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امشب طبق برنامه زیر برگزار می‌شود:

* منچستریونایتد انگلستان - بارسلونای اسپانیا، ساعت 23:15، ورزشگاه ومبلی شهر لندن

داور: ویکتور کاسای از مجارستان

- بیست و دومین دوره مسابقات بسکتبال باشگاه‌های آسیا امروز با انجام دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* دهوک عراق - دانشگاه اردن

* الجلا سوریه - مهرام ایران (ساعت 12:30)

* اسمارت گیلاس فیلیپین - الاتحاد عربستان

* الشباب امارات - الریاضی لبنان

- دومین روز از نخستین دوره رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد در رده سنی جوانان از امروز با حضور کشتی گیران کشورمان و تیم‌های روسیه، آذربایجان، گرجستان، ترکیه، ژاپن، آلمان و آمریکا در شهر پلایون آلمان پیگیری می‌شود.

- چهارمین مرحله از چهارمین دوره مسابقات تور دوچرخه‌سواری ریاست جمهوری از ساعت 10 صبح امروز در مسیر تهران(حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره)) - اتوبان قم - حوض سلطان - بالعکس - باقرشهر به مسافت 195 کیلومتر برگزار می‌‍شود.

