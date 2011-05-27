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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۰:۱۹

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری دیدار نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا بین تیم‌های منچستریونایتد انگلستان و بارسلونا اسپانیا و انجام چهارمین مرحله از تور دوچرخه‌سواری ریاست جمهوری از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز شنبه هفتم خرداد سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با بیست و چهارم جمادی الثانی سال 1432 هجری قمری و برابر است با بیست و هشتم می سال 2011 میلادی.

- دیدار نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امشب طبق برنامه زیر برگزار می‌شود:
* منچستریونایتد انگلستان - بارسلونای اسپانیا، ساعت 23:15، ورزشگاه ومبلی شهر لندن
داور: ویکتور کاسای از مجارستان

- بیست و دومین دوره مسابقات بسکتبال باشگاه‌های آسیا امروز با انجام دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
* دهوک عراق - دانشگاه اردن
* الجلا سوریه - مهرام ایران (ساعت 12:30)
* اسمارت گیلاس فیلیپین - الاتحاد عربستان
* الشباب امارات - الریاضی لبنان

- دومین روز از نخستین دوره رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد در رده سنی جوانان از امروز با حضور کشتی گیران کشورمان و تیم‌های روسیه، آذربایجان، گرجستان، ترکیه، ژاپن، آلمان و آمریکا در شهر پلایون آلمان پیگیری می‌شود.

- چهارمین مرحله از چهارمین دوره مسابقات تور دوچرخه‌سواری ریاست جمهوری از ساعت 10 صبح امروز در مسیر تهران(حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره)) - اتوبان قم - حوض سلطان - بالعکس - باقرشهر به مسافت 195 کیلومتر برگزار می‌‍شود.
 

کد مطلب 1321881

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