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۶ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۱۸

آیت الله نورمفیدی:

امام خمینی (ره) حق بزرگی بر جهان اسلام دارند

امام خمینی (ره) حق بزرگی بر جهان اسلام دارند

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در گلستان با گرامیداشت سالگرد ارتحال امام راحل گفت: حضرت امام (ره) بر گردن ملت ایران و جهان اسلام حق بزرگی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران گرگانی افزود: اسلام راستین در آن زمان از دو ناحیه مورد هجمه قرار گرفته بود و امام راحل به مقابله با این جریانها پرداخت.

وی اظهار داشت: از سوی دیگر برخی روشفکران برداشت نادرستی از دین داشتند و معتقد بودند، دین افیون ملتهاست.
 
وی عنوان کرد: در چنین شرایطی امام (ره) به قیام برخاست و از دین پیامبر اکرم (ص) دفاع و آن را احیا کرد.
 
امام جمعه گرگان افزود: حضرت امام راحل در چنین شرایطی برابر دشمنان و روشنفکران غرب زده ایستاد و به احیای دین راستین اسلامی پرداخت.
 
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: حضرت امام راحل معتقد بود، ایده اسلام، بالاترین و منطقی تری ایده است.
 
وی به تاکید اسلام بر خانواده اشاره و اضافه کرد: خانواده اساس جامعه است و اسلام برای خانواده اهمیت زیادی قائل است و باید به این مسئله مهم عمیق نگریست.
 
آیت الله نورمفیدی با تقدیر از حرکت وزارت اطلاعات در برملا شدن توطئه های دشمنان گفت: دشمن ما را رها نمی کند و درصدد کسب اطلاعات از منابع مختلف هستند.
 
وی یادآور شد: نیروهای وزارت اطلاعات با انجام تلاشهای گسترده، نسبت به دستگیری و برملا شدن توطئه های دشمنان اقدام کرد.
کد مطلب 1321887

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