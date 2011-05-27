امام خمینی (ره) حق بزرگی بر جهان اسلام دارند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران گرگانی افزود: اسلام راستین در آن زمان از دو ناحیه مورد هجمه قرار گرفته بود و امام راحل به مقابله با این جریانها پرداخت.

وی اظهار داشت: از سوی دیگر برخی روشفکران برداشت نادرستی از دین داشتند و معتقد بودند، دین افیون ملتهاست.

وی عنوان کرد: در چنین شرایطی امام (ره) به قیام برخاست و از دین پیامبر اکرم (ص) دفاع و آن را احیا کرد.

امام جمعه گرگان افزود: حضرت امام راحل در چنین شرایطی برابر دشمنان و روشنفکران غرب زده ایستاد و به احیای دین راستین اسلامی پرداخت.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری یادآور شد: حضرت امام راحل معتقد بود، ایده اسلام، بالاترین و منطقی تری ایده است.

وی به تاکید اسلام بر خانواده اشاره و اضافه کرد: خانواده اساس جامعه است و اسلام برای خانواده اهمیت زیادی قائل است و باید به این مسئله مهم عمیق نگریست.

آیت الله نورمفیدی با تقدیر از حرکت وزارت اطلاعات در برملا شدن توطئه های دشمنان گفت: دشمن ما را رها نمی کند و درصدد کسب اطلاعات از منابع مختلف هستند.

وی یادآور شد: نیروهای وزارت اطلاعات با انجام تلاشهای گسترده، نسبت به دستگیری و برملا شدن توطئه های دشمنان اقدام کرد.