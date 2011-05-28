الکترونها گردترین اجرام جهان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان امپریال کالج لندن با انجام یکی از دقیقترین محاسباتی که تا به حال از شکل الکترونها انجام گرفته، دریافتند الکترون یک کره بسیار کامل است.

محققان دریافتند این ذره تحت اتمی در کروی بودن با دیگر نوع ذرات در حدود 0.000000000000000000000000001 سانتیمتر اختلاف دارند. در قواعد "لایمن"، این به آن معنی است که در صورتی یک الکترون را به اندازه سامانه خورشیدی بزرگنمایی کنید، الکترون به جرمی با عرض یک تار مو تبدیل خواهد شد که شکل کروی خود را حفظ کرده است.

فیزیکدانان مرکز مطالعات ماده سرد در دانشگاه امپریال کالج بر روی الکترونهای مولکولی به نام "تربیوم فلوراید" مطالعه کردند. آنها با استفاده از پرتو لیزر حرکات این الکترونها را محاسبه کرده و به جستجوی کوچکترین نقصی که بتواند شکل کروی الکترون را مختل سازد، پرداختند.

طی این محاسبات محققان نتوانستند کوچکترین نقصی را در ساختار کروی این الکترون بیابند. نتیجه این تحقیق در مطالعه بر روی ضد ماده، ماده ای فرار مشابه ماده معمولی با بار الکتریکی متضاد، اهمیت بسیار زیادی دارد. درک شکل الکترونها می تواند به محققان در درک عملکرد پوزیترونها و تفاوت میان ماده و ضد ماده کمک بزرگی کند.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، بر اساس قوانین پذیرفته شده کنونی فیزیکی، انفجار بزرگ به اندازه ضد ماده، ماده معمولی تولید کرده است. با این همه ضد ماده تنها در مقادیر کوچکی از منابع کیهانی از قبیل پرتوهای کیهانی و مواد رادیو اکتیو یافته می شود. از این رو محققان تصمیم گرفتند با بررسی تفاوتهای موجود در میان رفتارهای ماده و ضد ماده دلیل کمبود ضد ماده را مورد بررسی بیشتر قرار دهند.