به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دادستانهای شهر گراز " گرهار کورزمان" را از حزب راست افراطی را برای راه اندازی بازی آنلاینی که در روزهای منتهی به انتخابات منطقه ای تحریک آمیز بود متهم کردند.
این بازی با عنوان " خداحافظ مسجد" به صورت آنلاین راه اندازی شد و در اتریش از سوی بسیاری از مقامات و شخصیتها محکوم شد.
دادستانها اظهار داشتند که آنها علیه الکساندر اس رئیس یک گروه بی نام تبلیغاتی سوئیس که این بازی را طراحی کرده نیز شکایت خواهند کرد.
هنوز تاریخ دادگاه مشخص نشده است.
این بازی در آستانه برگزاری انتخابات در ایالت اشتایر راهاندازی شده بود و در آن بازیکن ترغیب میشد که با علامت " ایست" مساجد و منارههایی که در حومه شهر به وجود میآیند را مورد هدف قرار دهد.
پس از ممنوع شدن این بازی از سوی مقامات اتریشی در حزب افراط گرای آزادی، در پایگاه اینترنتی این بازی نوشته شد که در نتیجه فشارهای سیاسی از طرف مخالفان، این بازی از سوی مقامات دادگستری اتریش ممنوع شده است. دفتر دادستان محلی در همان زمان اعلام کرد حزب آزادی اتریش را بر سر این بازی مورد بازجویی قرار میدهد.
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