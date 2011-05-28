حجت الاسلام علی بنایی در خصوص سفر چند ساعته رئیس جمهور در پنجشنبه گذشته به قم گفت: این سفر باید طبق قرار در دهه سوم فروردین انجام می‌شد ولی به برخی دلایل این سفر به تعویق افتاد. اما آب قم در موعد مقرر شیرین شد و مردم از آب شیرین بهره‌مند شدند.



وی با بیان اینکه برخلاف برخی تصورات این سفر قطعا سفر سوم هیئت دولت به قم نیست و تنها سفری چند ساعته برای افتتاح چند پروژه بوده است تصریح کرد: مقدمات و مصوبات سفر هیئت دولت از سال 89 پیش بینی شد اما با نیامدن هیئت دولت تعهداتی که دولت نسبت به قم دارد اصلا مطرح نشد بنابراین هیچ یک از مسئولان قم این سفر را به عنوان سفر استانی نخواهند پذیرفت و دور از عدالت نیز هست چون در سفرهای استانی مصوبات و اعتباراتی برای عمران و آبادانی آن شهر تخصیص می‌یابد اما قم از آن محروم ماند. هر چند شاید در لفظ گفته شود ولی درعمل هیچ اعتباری تخصیص نیافته است.



اعتبارات سفر رهبر انقلاب به قم در بودجه سال 90 تخصیص نیافته است



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در خصوص اقدامات دولت در رابطه با پیگیری مصوبات سفر مقام معظم رهبری به قم گفت: در سفر رهبر معظم انقلاب به قم 1400 میلیارد تومان اختصاص یافت که اگر طی سه سال این بودجه تأمین شود باید سالانه 390 میلیارد تومان اختصاص یابد اما برای سال 90 چه مقدار بودجه اختصاص یافته است؟ حداقل 19 مورد نیاز ماده 32 بود که بنده از معاون راهبردی رئیس جمهور مجوز آن را گرفتم ولی تنها دو مورد اعمال شده است و بقیه موارد قطعا اعمال نشده و این نشان می‌دهد اعتبارات سفر رهبری تخصیص نیافته است.



وی افزود: ما فقط سال 91 و 92 را فرصت برای اخذ این اعتبارات داریم و آیا دولت در این دو سال 1400 میلیارد به استان قم اختصاص می دهد. آنچه مسلم است به علت عدم اختصاص بودجه سفر مقام معظم رهبری در حق مردم قم اجحاف شده است.



بنایی در رابطه با افتتاح کارخانه فولاد در قم گفت: فولاد به عنوان یک صنعت مادر هم اکنون در قم مطرح است و بحث اشتغال هم در این سفر تنها برای کارخانه فولاد غرب آسیا بود که حدود 650 نفر اشتغال زایی داشته است اما با توجه به اینکه کارخانه هم اکنون فعال است و خط تولید فعال دارد بسیاری از پرسنل از قبل استخدام کارخانه شده بودند ولی با توجه به احداث شهرک صنعتی غیردولتی در نیزار در آینده‌ای نزدیک بخش عمده‌ای از نیازهای آن منطقه تأمین خواهد شد.