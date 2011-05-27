معرفی مسجد به دست هنرمندانی جوشیده از دل مسجد است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علیرضا پناهیان، قبل از ظهر جمعه در مراسم اختتامیه سومین جشنواره هنرهای تجسمی ترنج که در تالار شهید مطهری مرکز جهانی اهل بیت(ع) برگزار شد، با اشاره به اینکه هنرهای جوشیده در دل مساجد و هنرمندان تربیت یافته در این جشنواره گردآمده اند، ابراز داشت: هر قومی باید برای خودشان هنرمندانی داشته باشند که فرهنگ آن قوم و قبیله و ملت و آیین را عمیقا درک کرده باشند و برای جامعه و آن مردم هنرمندی کنند.



وی افزود: هنرمندانی که در دل مسجد رشده نکرده اند، نمی‌توانند برای اهالی مسجد حرفی برای گفتن داشته باشند، هزاران عامل از عوامل نظارتی و حمایتی و تدبیر و برنامه ریزی نمی‌تواند هنر هنرمندانی که در دل مسجد تربیت نشدند را برای اهالی مسجد مفید قرار دهد.



استاد حوزه و دانشگاه، تاکید کرد: هنرمندی که هنرش به دل اهل مسجد بخورد، در دانشکده‌های هنر تربیت نمی‌شود و باید در دل مسجد تربیت شده باشد.



پناهیان، با بیان اینکه هنر به درد مفاهیم عرشی می‌خورد تا مفاهیم فرشی اظهار داشت: وقتی به فرش ایرانی نگاه می‌کنیم گل و بوته‌اش ابتدا و انتها ندارد و بی انتهاست و به اجسام مادی شباهتی ندارد.



استاد حوزه و دانشگاه، ادامه داد: هنر برای جایی است که علم هم از بیان آن عاجز مانده است و برای شهود آن چیزی است که انسان نه از نظر عرفانی به مرحله شهود رسیده و نه به صورت تجربی ممکن است آن را درک کند.



نماینده ولی فقیه در دانشگاه هنر، با اشاره به اینکه در مسجدها با الله اکبر قیام کردیم و با الله اکبر انقلاب کردیم، گفت: جوانانی که در جلسه هستند هیچ کدام چنین مطلبی در ذهن شان خطور نمی‌کند که وقتی رزمندگان به دل دشمن می‌زدند الله اکبر می‌گفتند اما امروز هر کجای جهان الله اکبر که بگویی، مردم یاد طالبان می‌افتند.



حجت الاسلام پناهیان افزد: اگر مفاهیم الله اکبر را به زیبای توانسته بودیم به جهانیان به تصویر بکشیم این همه سعادت بشر به تعویق نمی افتاد.



وی تاکید کرد: امروز وقتی فیلم سازی می‌خواهد اقامه نماز را به تصویر بکشد، از پیرزن و پیرمرد استفاده می‌کند چرا که می‌گوید جوان نماز خوان، شعاری می‌شود.



هنر در مساجد ما رشد نکرده است



نماینده ولی فقیه در دانشگاه هنر، با اشاره به اینکه یک سریال در جمهوری اسلامی در تجلیل از اهالی نورانی مسجد ساخته نشده است، اظهار داشت: گاهی سریال سازان از کنار مساجد عبور می‌کنند چرا که حرکت شان و تنفس شان در مسجد و برای مسجد نیست.



پناهیان، با بیان اینکه هنر در مساجد ما رشد نکرده که اینگونه شده است، ابراز داشت: والا اگر مساجد را به جهانیان معرفی کرده بودیم، این همه شیعه در جهان کشته نمی شد.



وی تاکید کرد: کار معرفی مسجد به دست عالمان دینی نیست بلکه به دست هنرمندانی جوشیده از دل مسجد است.



نماینده ولی فقیه در دانشگاه هنر، گفت: امروزه محتواست که به فرم، شکل می دهد و در مسجد می شود حرف تازه زد و این به نفع هنر موسیقی و هنرهای تجسمی و رسانه های تصویری است.



حجت الاسلام پناهیان، افزود: اگر در مساجد، رمان نویس و فیلم نامه نویس داشته باشیم سطح رمان و فیلم ارتقا پیدا می کند و این به نفع شاخه های مختلف هنری است که هنرمندان خود را در دل مساجد تربیت کنند.



استاد حوزه و دانشگاه، با اشاره به اینکه بسیاری از هنرهای تجسمی در مسجدهای ما انجام نشده است، گفت: در دانشگاه هنر، کتیبه های جدیدی برای امام حسین(ع) طراحی کردند، سنت گرایی در حدی خوب است اما اگر حیاتی در عرصه هنر معنوی وجود داشته باشد، کالای نویی به عرصه خواهد آورد.



نماینده ولی فقیه در دانشگاه هنر، در ادامه با اشاره به اینکه متاسفانه طراحی فرم لباس در ایران نداریم، گفت: فرم لباس های ما متناسب با کدام بهره برداری است؟ برای کسی که به مسجد می رود از چه فرمی باید استفاده کند؟



تأکید خداوند به هنر و زیبایی



حجت الاسلام پناهیان، با اشاره به توجه خداوند به هنر و زیبایی تاکید کرد: خیلی زشت است کسی هنر و زیبایی را مانند نان شب نبیند، پیامبر اکرم(ص) یک سوم هزینه خود را به خرید عطر صرف می کرد.



وی با تاکید بر اینکه هر کسی به مسجد آمد باید اهل هنر باشد، افزود: از شما هنرمندان می‌خواهم میزی در مسجد بگذارید که هر کسی به مسجد می‌آید خطش زیبا باشد و انسانی که خطش زیبا نباشد نباید به مسجد راه بدهیم.



نماینده ولی فقیه در دانشگاه هنر، ادامه داد: هنر در مسجد باید برای عموم مسجدی‌ها فراگیر شود.



حجت الاسلام پناهیان، گفت: جشنواره مکبرگویان را برگزار و به نفرات برتر جایزه دهید چرا که آنها در قیامت و بهشت جایگاهی دارند.