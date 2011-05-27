تعطیلی سه مرکز اطلاعاتی آمریکا در پاکستان/ تنشها همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، لس آنجلس تایمز امروز جمعه در مقاله ای به نقل از چندین مقام ارشد آمریکایی که خواستند نام آنها فاش نشود، نوشت : پاکستان از دولت "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا خواسته تا شمار نظامیان خود را در خاک کشورش کاهش داده و سه مرکز اطلاعاتی نظامی را در شهر کویته و پیشاور تعطیل کند.

به نوشته این روزنامه، این اقدام نشان دهنده افزایش بی اعتمادی پاکستان به آمریکا است و "هیلاری کلینتون" وزیر امور خارجه این کشور با سفر به اسلام آباد در تلاش برای کاهش تنشهای موجود میان آمریکا و پاکستان است.

بر این اساس، واحدهای ارتش آمریکا هم اکنون از سه سایت اطلاعاتی خارج شده و مراکز اطلاعات نظامی ایالات محده تعطیل شده اند.

این روزنامه آمریکایی در ادامه می نویسد : در پی کشته شدن "اسامه بن لادن" رهبر القاعده روابط آمریکا و پاکستان بسیار متشنج شده و دولت اوباما سئوالهایی را درباره حمایت پاکستان از طالبان مطرح می کند و اسلام آباد نیز حملات موشکی آمریکا را ناقض حاکمیت خود می داند.

یادآور می شود در عملیات نیروهای آمریکایی که دوم مه انجام شد؛ یگان ویژه نیروی دریایی آمریکا موسوم به Navy Seals متشکل از شش تفنگدار به خانه بن لادن در ابوت آباد یورش بردند و او را کشتند.

