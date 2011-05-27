ارم کیش قم به دنبال قهرمانی در فوتسال امیدهای کشور است

ناصر شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سال گذشته کاملا آرام و بدون ادعا تا مرحله نمیه نهایی رقابتهای فوتسال قهرمانی دسته اول امید باشگاه های کشور بالا آمدیم ولی در عین شایستگی به مقام نایبقهرمانی نرسیدیم، اما امسال مدعی قهرمانی هستیم.
ارم کیش قم در جایگاه سوم جدول رده بندی گروه دوم
وی ادامه داد: در حال حاضر در رده سوم جدول رده بندی گروه مسابقات امسال لیگ دسته اول رقابتهای فوتسال امید باشگاههای کشور قرار داریم، مسابقاتی که به میزبانی تیم فوتسال امید راه آهن اهواز یکی از حریفان ما در این گروه در اهواز برگزار شد و تیم ارم کیش قم در کنار هشت تیم دیگر برای صعود به مرحله نیمه نهایی تلاش میکند.
صعود دو تیم از هر گروه به نیمه نهایی
مدیر تیم فوتسال امید ارم کیش قم افزود: در رقابتهای امسال در گروهی قرار داریم که تیمهای مدعی و قدری همچون ماهان اصفهان، مس کرمان و ملی و حفاری ایران نیز حضور دارند و در پایان بازیهای مرحله گروهی دو تیم به مرحله نیمه پایانی صعود خواهند کرد.
وی با اشاره به نخستین دیدار تیم فوتسال امید ارم کیش قم در رقابتهای دور رفت افزود: تیم امید ارم کیش قم در نخستین مسابقه خود در این گروه برابر میزبان مسابقات یعنی تیم فوتسال امید راه آهن اهواز به میدان رفت و موفق به توقف تیم میزبان شد.
شریفی اضافه کرد: با وجود اینکه راه آهن اهواز میزبان این رقابت به شمار میرفت و از حمایت تماشاگران خودی نیز بهرهمند بود، در دیداری کاملا برتر و در روزی که تک تک بازیکنان ما توانستند چهره خوبی از خود به نمایش بگذارند، با نتیجه تساوی حریف را متوقف کردیم.
وی بیان داشت: در دومین مسابقه برتری 15 بر دو تیم فوتسال امید ارم کیش قم برابر تیم هلال احمر لارستان در دیدارهای گروه دوم فوتسال قهرمانی دسته اول امید باشگاه های کشور به دست آمد و سبب شد تا از موقعیت خوبی در جدول رده بندی این گروه برخوردار شویم.
مقام سوم ارم کیش قم در دوره قبل لیگ دسته اول فوتسال
مدیر تیم فوتسال امید ارم کیش قم با اشاره به رقابتهای فوتسال قهرمانی دسته اول امید باشگاه های کشور در سال گذشته که با موفقیت تیم ارم کیش قم در کسب عنوان سومی همراه بود، گفت: تیم امید ارم کیش قم که با اقتدار به دیدارهای مرحله نیمه نهایی راه یافته بود، در مسابقه نهایی با برتری برابر تیم فوتسال راه آهن اهواز عنوان نایب قهرمانی این مسابقات را کسب کرد.
تلاش برای صعود به مرحله نیمه نهایی در چهارمین دوره متوالی
وی یادآور شد: مرحله برگشت رقابتهای امسال فوتسال دسته اول امید باشگاه های کشور در تیرماه برگزار می شود و طی آن تیم فوتسال امید ارم کیش قم با آمادگی کامل بازیکنان خود در تلاش برای صعود به مرحله نیمه نهایی در چهارمین دوره متوالی تلاش خواهد کرد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر تیم فوتسال امید ارم کیش قم گفت: بعد از کسب سه قهرمانی، نایبقهرمانی و سومی در سه دوره گذشته امیدواری زیادی داریم که ارم کیش قم امسال قهرمان فوتسال دسته اول امید باشگاه های کشور شود.
ناصر شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سال گذشته کاملا آرام و بدون ادعا تا مرحله نمیه نهایی رقابتهای فوتسال قهرمانی دسته اول امید باشگاه های کشور بالا آمدیم ولی در عین شایستگی به مقام نایبقهرمانی نرسیدیم، اما امسال مدعی قهرمانی هستیم.
نظر شما