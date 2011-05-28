به گزارش خبرنگار مهر، قبل از آغاز رقابت‌های جهانی "گیونگجو" کره جنوبی دیدار دوستانه‌ای بین دو تیم روسیه و کره جنوبی با سبک و سیاق جدید برگزار شد. این دیدار یک بار هم در جریان مسابقات جایزه بزرگ روسیه برگزار شده بود که هدف از برگزاری آن جذب مخاطبان بیشتر برای رشته ورزشی تکواندو عنوان شد.

فدراسیون جهانی که روش جدید را در مراحل مختلف آزمایش کرده است، در نظر دارد در مراسم افتتاحیه رقابت‌های تکواندو قهرمانی پومسه جهان که مهرماه سال آینده در "ولادی وستوک" روسیه برگزار می‌شود این طرح را یک بار دیگر آزمایش کند و این بار تیم‌های منتخب آسیا و اروپا به مصاف هم خواهند رفت.

براساس این طرح یک تیم در پنج وزن ارنج شده و به قید قرعه لباس قرمز یا آبی را بر تن می‌کند. هر مبارزه نیز در سه راند و در مجموع 19 دقیقه برگزار می‌شود. زمان راند اول پنج دقیقه و دو راند بعدی هم هر کدام هفت دقیقه خواهد بود. بر همین اساس مربی هر تیم می‌تواند در جریان مبارزه با نشان دادن پرچمی به رنگ لباس تیم خود، تکواندوکار داخل میدان را تعویض کند. این تعویض بدون در نظر گرفتن وزن خواهد بود. ضمن اینکه تیم پیروز را امتیازات فنی بیشتر مشخص می‌کند.

اینکه فدراسیون جهانی در نظر دارد این نوع برگزاری را برای رقابت‌های جایزه بزرگ در دستورکار خود قرار دهد یا جام جهانی مسئله‌ای است که در آینده مشخص خواهد شد.