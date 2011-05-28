28 مرکز محصول کلزای گلستانیها را خریداری می کند

نقی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، قیمت خرید تضمینی محصول کلزا را در سال زراعی جاری به ازای هر کیلوگرم شش هزار و 500 ریال اعلام کرد.

وی اظهار داشت: این قیمت به ازای هر کیلوگرم با یک یا دو درصد ناخالصی و 10 درصد رطوبت و تحویل در مراکز خرید تعیین شده است.

وی مدت زمان خرید این محصول را تا پایان مردادماه سال جاری بیان کرد و گفت: کشاورزان در برداشت محصول عجله نکنند.



رئیس سازمان تعاون روستایی گلستان گفت: پیش بینی می شود امسال حدود 20 هزار تن محصول کلزا ار کشاورزان استان خریداری شود.

سالانه حدود 92 نوع محصول زراعی و کشاورزی در گلستان تولید می شود.