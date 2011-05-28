  1. استانها
  2. گلستان
۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۵۴

28 مرکز محصول کلزای گلستانیها را خریداری می کند

28 مرکز محصول کلزای گلستانیها را خریداری می کند

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تعاون روستایی گلستان گفت: 28 مرکز خرید در 13 شهرستان استان محصول کلزا کشاورزان را خریداری می کند.

نقی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر، قیمت خرید تضمینی محصول کلزا را در سال زراعی جاری به ازای هر کیلوگرم شش هزار و 500 ریال اعلام کرد.

وی اظهار داشت: این قیمت به ازای هر کیلوگرم با یک یا دو درصد ناخالصی و 10 درصد رطوبت و تحویل در مراکز خرید تعیین شده است.
 
وی مدت زمان خرید این محصول را تا پایان مردادماه سال جاری بیان کرد و گفت: کشاورزان در برداشت محصول عجله نکنند.
 
رئیس سازمان تعاون روستایی گلستان گفت: پیش بینی می شود امسال حدود 20 هزار تن محصول کلزا ار کشاورزان استان خریداری شود.
 
سالانه حدود 92 نوع محصول زراعی و کشاورزی در گلستان تولید می شود.
کد خبر 1322045

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها