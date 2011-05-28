تعلل وزارت مسکن در بازسازی بیمارستان رازی اهواز

ناصر سودانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیمارستان رازی یکی از قدیمی ترین و باسابقه ترین بیمارستانهای شهر اهواز محسوب می شود، مدتی قبل این بیمارستان بازسازی مختصری شد اما این بازسازی از نظر مردم مطلوب و مناسب نبوده است.

وی افزود: در سفر هیئت دولت به شهر اهواز، پروژه نوسازی بیمارستان رازی با اعتبار اولیه حدود 20 میلیارد تومان مصوب شد اما وزارت مسکن و شهر‌سازی که عهده دار انجام این پروژه بوده، هنوز هیچ اقدامی انجام نداده است.



عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه بیمارستان رازی از نظر اهمیت در جایگاه بالایی در شهرستان اهواز قرار دارد، یاد‌آور شد: این بیمارستان به جز کار‌های درمانی به آموزش دانشجویان پزشکی هم پرداخته است.



وی تصریح کرد: در نزدیکی بیمارستان رازی یک بیمارستان خصوصی احداث شده است اما مردم به دلیل گران بودن هزینه های بیمارستان خصوصی نمی‌توانند به این مرکز مراجعه کنند به همین دلیل بیشتر تمرکز جمعیت مردم برای درمان بر بیمارستان رازی است.



سودانی گفت: با توجه به اقلیم خاص استان خوزستان و بالا بودن رطوبت هوا در این استان، ساختمان بیمارستانها خیلی زود فرسوده می شوند و در حال حاضر بیشتر بیمارستانهای خوزستان به نوسازی و بازسازی نیاز دارند.



نماینده اهواز در مجلس یادآور شد: بیمارستان رازی در شهرستان اهواز واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی - آموزشی است که در سال ۱۳۴۲با ظرفیت ۲۰۰ تخت ثابت تأسیس و در حال حاضر با ۲۲۳ تخت دایر است.