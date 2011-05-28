تکمیل و تجهیز مصلی های استان مرکزی 600 میلیارد ریال نیاز دارد

محمدعلی صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با فراهم شدن امکانات و تجهیزات فرهنگی، خدماتی و رفاهی در مصلی ها، زمینه حضور بیشتر مردم فراهم می شود.

وی با بیان اینکه اکنون در 19شهر استان مرکزی مصلی نماز جمعه وجود دارد، گفت: 12منطقه نیز مستعد احداث مصلی هستند که زیرساختهای آن باید فراهم شود.

صالحی ادامه داد: در شهرهای مهاجران، نراق و کمیجان زمین احداث مصلی در نظر گرفته شده اما هنوز عملیات اجرایی آغاز نشده است.

وی گفت: در برخی از شهرها مصلی ها نیاز مبرم به تکمیل و تجهیز و فراهم کردن امکانات رفاهی و خدماتی دارند.

صالحی بیان کرد: مصلی ها نباید فقط برای اقامه نماز جمعه احداث شوند بلکه در طول هفته برای برنامه های فرهنگی نظیر ترجمه و تفسیر قرآن، کتابخانه و نمایشگاه کتاب و در مجموع محلی برای توسعه ارزشهای دینی مورد استفاده قرار می گیرند.