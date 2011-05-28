  1. استانها
  2. مرکزی
۷ خرداد ۱۳۹۰، ۹:۰۰

حوزه های علمیه از مزرهای اندیشه اسلام دفاع می کنند

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی گفت: حوزه های علمیه مراکز مقدس و اثر گذاری هستند که با تمام وجود از مرزهای اندیشه و عقیدتی اسلام دفاع کرده و برای تبلیغ اسلام شبانه روز تلاش می کنند.

مصطفی مشایخی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر فزود: گسترش حوزه های علمیه از جمله بزرگترین، ماندگار ترین، اثر بخش ترین و زیر بنایی ترین اقدامات برای حفظ و ماندگاری انقلاب اسلامی به شمار می روند.

وی در ادامه از حوزه های علمیه به عنوان مهد تربیت رجال بزرگ تاریخ ساز یاد کرد و ادامه داد: طلاب، امروز نیز مانند گذشته با حضور قوی در جامعه می توانند نقش خود را اثربخش تر کنند.

مشایخی گفت: در جوار حوزه علمیه شهر مقدس قم به همت والای مسئولان دلسور نظام مقدس جمهوری اسلامی می توان حوزه های علمیه سایر شهرها به ویژه استان مرکزی و اراک را به کانون عظیمی برای تحقق آرمانهای والای معمار کبیر انقلاب اسلامی و نظام تبدیل کرد.

وی افزود: حوزه های علمیه یکی از اصلی ترین هسته های فکری نظریه پردازی برای حفظ و تداوم انقلاب اسلامی هستند. 

کد خبر 1322074

