حوزه های علمیه از مزرهای اندیشه اسلام دفاع می کنند

مصطفی مشایخی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر فزود: گسترش حوزه های علمیه از جمله بزرگترین، ماندگار ترین، اثر بخش ترین و زیر بنایی ترین اقدامات برای حفظ و ماندگاری انقلاب اسلامی به شمار می روند.

وی در ادامه از حوزه های علمیه به عنوان مهد تربیت رجال بزرگ تاریخ ساز یاد کرد و ادامه داد: طلاب، امروز نیز مانند گذشته با حضور قوی در جامعه می توانند نقش خود را اثربخش تر کنند.

مشایخی گفت: در جوار حوزه علمیه شهر مقدس قم به همت والای مسئولان دلسور نظام مقدس جمهوری اسلامی می توان حوزه های علمیه سایر شهرها به ویژه استان مرکزی و اراک را به کانون عظیمی برای تحقق آرمانهای والای معمار کبیر انقلاب اسلامی و نظام تبدیل کرد.

وی افزود: حوزه های علمیه یکی از اصلی ترین هسته های فکری نظریه پردازی برای حفظ و تداوم انقلاب اسلامی هستند.