نخستین همایش "زنان منتظر" استان مرکزی در اراک برگزار می شود

حجت الاسلام مصطفی ذوالفقاری با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همایش زنان منتظر با هدف ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار در جامعه اسلامی و آشنایی بانوان با فلسفه انتظار و وظایف واقعی منتظران هشتم خرداد ماه جاری در فرهنگسرای آیینه برگزار آغاز خواهد شد.

وی افزود: علاقه مندان به شرکت در این همایش می توانند برای ثبت نام به کانون فرهنگی هنری شهید اشرفی اصفهانی (ره) مسجد محمودیه و یا به مرکز فرهنگی هنری صوت الموعود واقع در میدان شهدای اراک مراجعه کنند.

ذوالفقاری گفت: با توجه به تلاش دشمن برای کم رنگ شدن فرهنگ انتظار در جامعه و شبهه افکنی در این مسئله باید برای روشنگری قشرهای مختلف مردم به خصوص بانوان بیش از پیش تلاش کرد تا فرهنگ صحیح انتظار و وظایف مهم منتظران در جامعه نهادینه شود.

وی افزود: فرهنگ انتظار موجب پویایی و بالندگی جامعه اسلامی شده و زمینه سازی برای برقراری عدالت واقعی در جهان بیش از پیش فراهم می شود.

