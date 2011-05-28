  1. استانها
  2. مرکزی
۷ خرداد ۱۳۹۰، ۸:۳۶

نخستین همایش "زنان منتظر" استان مرکزی در اراک برگزار می شود

اراک - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی از برگزاری نخستین همایش "زنان منتظر" استان مرکزی در اراک خبر داد.

حجت الاسلام مصطفی ذوالفقاری با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همایش زنان منتظر با هدف ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار در جامعه اسلامی و آشنایی بانوان با فلسفه انتظار و وظایف واقعی منتظران هشتم خرداد ماه جاری در فرهنگسرای آیینه برگزار آغاز خواهد شد.

وی افزود: علاقه مندان به شرکت در این همایش می توانند برای ثبت نام به کانون فرهنگی هنری شهید اشرفی اصفهانی (ره) مسجد محمودیه و یا به مرکز فرهنگی هنری صوت الموعود واقع در میدان شهدای اراک مراجعه کنند.

ذوالفقاری گفت: با توجه به تلاش دشمن برای کم رنگ شدن فرهنگ انتظار در جامعه و شبهه افکنی در این مسئله باید برای روشنگری قشرهای مختلف مردم به خصوص بانوان بیش از پیش تلاش کرد تا فرهنگ صحیح انتظار و وظایف مهم منتظران در جامعه نهادینه شود.

وی افزود: فرهنگ انتظار موجب پویایی و بالندگی جامعه اسلامی شده و زمینه سازی برای برقراری عدالت واقعی در جهان بیش از پیش فراهم می شود.
 

کد مطلب 1322075

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها