قم باید الگوی شهرسازی کشور باشد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد که صبح پنج‌شنبه جهت افتتاح سه پروژه عمرانی به شهر قم سفر کرده بود در مراسم افتتاح رسمی طرح انتقال آب از سرشاخه‌های دز به قم با بیان اینکه استان قم به لحاظ شهرسازی باید برای تمام کشور الگو باشد، گفت این الگو شدن در حرف نیست باید در صحنه عمل و زندگی الگو سازی کنیم و آن را به جامعه بشری ارائه دهیم برای اینکه امروز ملت و انقلاب عظیم اسلامی باید برای بشریت الگو باشد.

وی در ادامه تأکید کرد: مردم قم در طول تاریخ به ویژه در دوران آغاز حرکت تاریخی امام راحل با تمام وجود در کنار امامت و ولایت ایستادند و در پیروزی انقلاب اسلامی نقش بسزایی را ایفا کردند و مردم این استان برخلاف طبیعت خشن و سختی‌ها و کم لطفی‌ها و نامهربانی‌هایی که به خود دید با تمام وجود برای پیروزی انقلاب اسلامی ایستادگی کرد .



رئیس جمهور گفت: مجاهدت‌های مردم قم از 15 خرداد و قبل از آن تا پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین دفاع مقدس و تا به امروز برگ زرین عظمت و ایمان ملت ایران است.



قم باید آباد‌ترین، زیبا‌ترین، با نشاط‌‌ ترین و الهام بخش‌ترین شهر کشور باشد



وی در ادامه با تأکید بر اینکه بهترین مدیریت شهری و زیباترین جلوه های ارتباط اجتماعی و انسانی و دل انگیز ترین سرودهای ایمانی و الهی باید درشهر مقدس قم نواخته شود گفت: خدمت به قم خدمت به انقلاب، آرمان‌های امام راحل و پیگیری اندیشه‌های اسلام ناب محمدی است.



احمدی نژاد در ادامه با تأکید بر اینکه استان قم باید آباد‌ترین، زیبا‌ترین، با نشاط‌‌ ترین و الهام بخش‌ترین شهر کشور باشد اظهار داشت: سیاستگذاری در قم باید در راستای برپا کردن شهری الگو و نمونه برای ایران اسلامی باشد زیرا که امروز شهر قم به عنوان یک نماد در ایران اسلامی می‌درخشد.



رئیس جمهور با اشاره به طرح انتقال آب استان قم گفت: آبرسانی به استان قم که کانون عالمان اهل بیت حضرت زهرا(س) و فرزندان اوست کار بسیار عظیم و آرزوی تاریخی مردم این استان، امام راحل و علما بوده است.



وی با اشاره به تقارن افتتاح این طرح عظیم با زاد روز حضرت زهرا(س) گفت: این تقارن بسیار زیبایی است چرا که حضرت زهرا (س) کوثر است یعنی نقطه جوشش اصلی پاکی، عشق و معرفت و از سوی دیگر آب مظهر و میراث آن حضرت است و آبرسانی به قم که کانون عاشقان اهل بیت حضرت زهرا(س) و فرزندان اوست در چنین روزی تقارن بسیار زیبایی است.



احمدی‌نژاد با بیان اینکه استان قم از جهات گوناگونی برای کشور دارای اهمیت است، گفت: اول اینکه شخصیتی در قم حضور دارد که عطر حضرت زهرای اطهر را در عالم پراکنده می‌کند و دل‌های مشتاقانی که به مزار آن یگانه هستی دسترسی ندارند با زیارت مزار حضرت معصومه(س) عطرآگین و شاداب می‌شود و ایمان و امید در آن شکوفه می‌زند.



مجاهدت‌های مردم قم برگ زرین عظمت و ایمان ملت ایران است



وی افزود: اهمیت دیگر قم این است که این استان مرکز پایه گذاری عظیم‌ترین حرکت الهی و انسانی بعد از صدر اسلام بوده است بدون تردید انقلاب اسلامی بزرگ‌ترین حرکتی است که برای نجات بشر و برپایی توحید و عدالت آغاز شده است



رئیس جمهور افزود: استان قم نقطه اصلی شکل گیری حرکت عظیم ملت ایران بوده که امروز شاخ و برگ‌های آن جهان را در بر گرفته است.

احمدی‌نژاد اهمیت دیگر قم را به خاطر مردم مومن و انقلابی آن دانست و با اشاره به دلاورمردی‌های مردم استان قم اظهار داشت: مردم قم در طول تاریخ به ویژه در دوران آغاز حرکت تاریخی امام راحل با تمام وجود در کنار امامت و ولایت ایستادند و در پیروزی انقلاب اسلامی نقش بسزایی را ایفا کردند. مردم این استان برخلاف طبیعت خشن و سختی‌ها و کم لطفی‌ها و نامهربانی‌هایی که به خود دید با تمام وجود برای پیروزی انقلاب اسلامی ایستادگی کردند.



رئیس جمهور گفت: مجاهدت‌های مردم قم از ۱۵ خرداد و قبل از آن تا پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین دفاع مقدس و تا به امروز برگ زرین عظمت و ایمان ملت ایران است.



احمدی‌نژاد با تأکید بر اینکه بهترین مدیریت شهری و زیبا‌ترین جلوه‌های ارتباط اجتماعی و انسانی و دل انگیز‌ترین سرودهای ایمانی و الهی باید درشهر مقدس قم نواخته شود گفت: خدمت به قم خدمت به انقلاب، آرمان‌های امام راحل و پیگیری اندیشه‌های اسلام ناب محمدی است.