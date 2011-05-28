مجلس در عین تعامل با دولت استقلالش را حفظ کند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، با اشاره به روز هفتم خرداد سالگرد افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: جایگاه قانون‌گذاری و مجلس جایگاه مهمی است که باید تلاش شود در هر دوره از انتخابات مجلس نمایندگانی در تراز جمهوری اسلامی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه مجلس دوره هشتم نقطه قوت‌های بسیار خوبی است افزود: مجلس دوره هشتم برخوردار از نخبگان انقلاب است که در تمام مسایل داخلی و خارجی مردانه به میدان آمده و فریاد داده است.

حسینی بوشهری اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی در خصوص تحریم‌ها، مسئله انرژی هسته‌ای و حوادث منطقه نقش حساسی داشته است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه تصویب قوانین محکم و تعامل با دولت در عین حفظ استقلال مجلس باید در دستور کار نمایندگان باشد، افزود: عده‌ای می گویند تعامل بین مجلس و دولت شفاف نیست و می‌خواهند مجلس را در برابر دولت قرار دهند و برخی‌ دیگر نیز می‌‌گویند مجلس استقلال خود را از دست داده.

وی عنوان کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید به گونه‌ای عمل کنند که هم تعامل آنها با دولت و هم استقلال‌شان حفظ شود.

خطیب نماز جمعه قم در ادامه رعایت نظم و انضباط و حضور در مجلس را مهم برشمرد و گفت: نباید از زمان آغاز جلسه مجلس بگذرد ولی شاهد آن باشیم که برخی از نمایندگان حضور ندارند و به دلیل عدم حضور آنها جلسه تعطیل شود.

مداحان تریبون اهل بیت را سیاسی نکنند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ملاقات رهبر معظم انقلاب با مداحان اظهار داشت: متاسفانه در خصوص مداحان دچار افراط و تفریط هستیم. گاهی زیاد از حد تعریف و گاهی هم زیادی در برابر آنها جبهه می‌گیریم.

حسینی بوشهری با بیان اینکه مداحان نقش کلیدی دارند، افزود: مداحان در سنگر روحانیت قرار دارند و توصیه های رهبر معظم انقلاب به مداحان اگر به درستی رعایت شود فضای ولایی در جامعه ایجاد خواهد شد.

وی تصریح کرد: مداحان نباید تریبون اهل بیت را تریبون سیاسی و تسویه حساب قرار دهند بلکه باید با روشنگری مسیر را هموار کنند.

خطیب نماز جمعه قم در ادامه به اشاره به اطلاعیه مهم وزارت اطلاعات در هفته جاری اظهار داشت: تعداد زیادی از افسران اطلاعاتی کشورهای بیگانه دستگیر شده اند و این امر نشان دهنده قدرت اطلاعاتی کشور است.

وزارت اطلاعات در برابر همه توطئه‌ها ایستاده است

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: جاسوسان به دنبال ایجاد نارضایتی در بین مردم بودند و با ایجاد اختلال در خدمات اجتماعی نظیر بانک‌ها و فرودگاه‌ها می‌خواستند مردم را در برابر نظام قرار دهند که سربازان امام زمان(عج) نشان داند وزارت اطلاعات ایران امروز می‌تواند در برابر همه توطئه‌های دنیا ایستادگی کند.

حسینی بوشهری در ادامه با اشاره به تحولات کشورهای منطقه اظهار داشت:‌ در خصوص لیبی خبرهای خوشی نمی‌رسد و شورای انقلابیون مورد طمع غربی‌ها قرار گرفته و در این راستا غربی‌ها به آنها پایگاه‌های نظامی می‌دهند و این نگرانی وجود دارد که آنها بر روی انقلابیون سرمایه گذاری کنند و انقلابیون را تحت اشراف خود در آورند.

وی اضافه کرد: جوانان لیبی متوجه این موضوع شده‌اند و ما امیدواریم پیروزی از آن کسانی باشد که دست رد به سینه آمریکایی‌ها و غربی‌ها می‌زنند.

خطیب نماز جمعه قم با بیان اینکه در بحرین دو اتفاق جالب در حال رخ دادن است، گفت: مقاومت و پایداری مردم بحرین دستگاه جبار حاکم را به ستوه درآورده است و آنها از کوچکترین فرصت برای راهپیمایی استفاده می‌ کنند.

وی افزود: کشورهای منطقه نیز وقتی قشون کشی را به بحرین دیدند برای خودشان احساس خطر کردند که نکند این آغاز اشغال سایر کشورهای عربی باشد.

وی همچنین به قیام مردم مصر نیز اشاره کرد و گفت: مردم مصر در صحنه به خوبی ایستادگی کردند اما برخی از کشورهای منطقه می خواهند مبارک را از محاکمه رهایی دهند اما هوشیاری مردم اجازه چنین کاری را نخواهد داد.

انتقال آب شیرین به قم بزرگترین پروژه عمرانی تاریخ این استان است

عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه به افتتاح طرح عظیم آبرسانی قم اشاره کرد و گفت: این طرح بزرگترین پروژه عمرانی تاریخ قم است که با اعتباری معادل هزار و 200 میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است.

وی اضافه کرد: این طرح عظیم و پیچیده نشان دهنده آن است که فرزندان ایران این توانایی را دارند که چنین طرحهای بزرگ و بی نظیری را اجرا کنند.

وی ادامه داد: بنده از طرف مردم صمیمانه از رهبر معظم انقلاب، ریاست محترم جمهور، استاندار و نمایندگان مجلس تشکر و قدردانی می‌کنم و امیدواریم فاز بعدی این پروژه نیز در اولین فرصت به بهره برداری برسد.

وی در ادامه سخنان خود با فرا رسیدن ایام رحلت امام راحل عنوان داشت: مردم وظیفه شناس ما پیوندشان با امام راحل همانند مقام معظم رهبری ناگسستنی است.

نام امام در تاریخ کشور می‌درخشد

حسینی بوشهری در بخش پایانی سخنان خود گفت: نام امام و پیام او در تاریخ کشور می‌درخشد که فرزندان را باید با امام (ره) آشنا کرد و این وظیفه عالمان و مبلغان دین است.