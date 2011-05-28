استقبال از ادبیات کردی در نمایشگاه کتاب/ 14 ناشر از کردستان شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر 14 انتشاراتی در استان کردستان به صورت فعال در عرصه نشر فعالیت می کنند که تمام این انتشاراتی ها در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران شرکت کردند و آخرین عنوان های چاپ شده کتاب را که بیشتر در حوزه های دینی و ادبیات کردی بود به نمایش گذاشتند.

برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب یکی از فرصتهای ارزنده ای است که ناشران می توانند با بهره گرفتن از حضور و استقبال مردم، بازار مناسبی را برای تازه ترین کتاب های خود فراهم کنند و به همین دلیل هر ساله رقابت جدی برای حضور ناشران در این رویداد مهم صورت می گیرد و امسال نیز میزان حضور ناشران کردستان در نمایشگاه کتاب به دو برابر سال قبل افزایش پیدا کرده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان در این رابطه به خبرنگار مهر در سنندج گفت: در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران انتشارات استان کردستان حضور موفقیت آمیزی داشتند که خوشبختانه کتاب های ارائه شده از سوی آنها با استقبال مناسب مردم و بازدیدکنندگان قرار گرفت.

قباد میمنت آبادی با اشاره به برنامه های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان در راستای توسعه و تقویت فعالیت های حوزه انتشارات گفت: از سال گذشته تاکنون علاوه بر افزایش حمایت از ناشران فعال در استان، شرایط برای شرکت آنها در نمایشگاه های بین المللی و سراسری فراهم شد.

وی با اشاره به ساخت و ایجاد کتابخانه آثار زبان و ادبیات کردی در سنندج به عنوان یکی از برنامه های سال 90 افزود: با توجه به اختصاص اعتبار مورد نیاز، کتابخانه آثار ادبیات کردی ویژه ناشران استان کردستان و سایر نقاط کشور در سنندج احداث و راه اندازی می شود.

در همین راستا مدیر انتشارات کردستان که در سال جاری فرصت حضور در نمایشگاه را پیدا کرده بود از استقبال بی نظیر مردم برای خرید آثار حوزه ادبیات کردی خبر داد و گفت: خوشبختانه در نمایشگاه امسال کتاب تهران استقبال مردم برای خرید کتاب در حوزه زبان و ادبیات کردی بسیار بالا بود و به همین دلیل بالغ بر 30 درصد از کتابهای ارائه شده توسط انتشارات کردستان در نمایشگاه امسال جزو کتابهای حوزه زبان و ادبیات کردی بودند.

عبدالرحیم محمودی حضور در نمایشگاه بین المللی کتاب را بهترین فرصت برای عرضه کتاب های جدید عنوان کرد و افزود: انتشارات کردستان طی چند سال اخیر در نمایشگاه های مختلف حضور پیدا کرده است که میزان استقبال مردم در نمایشگاه امسال بیشتر از سالهای قبل بود.

وی در ادامه ضمن انتقاد از وضعیت غرفه اختصاص داده شده به انتشارات کردستان بیان داشت: در حالیکه بر اساس قوانین اعلام شده از سوی مدیریت نمایشگاه می بایست غرفه ای 18 متری در اختیار انتشارات کردستان قرار می گرفت که متاسفانه اینگونه نشد و در نهایت غرفه ای 9 متری در اختیار انتشارات ما قرار گرفت و به دلیل فضای کوچک بخشی از برنامه های انتشارات کردستان اجرایی نشد.

مدیر انتشارات کردستان با اشاره به جمع آوری 12 عنوان کتاب این انتشارات از حوزه مسائل دینی اهل سنت از نمایشگاه و جلوگیری از عرضه آنها یادآور شد: علیرغم اینکه تمام این 12 عنوان کتاب دارای مجوز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودند ولی متاسفانه از سوی مسئولان برگزار کننده نمایشگاه با عرضه آنها موافقت نشد که این رویه کاملا بر خلاف وعده های مسئولان فرهنگی در کشور است.

محمودی با اشاره به لزوم برنامه ریزی بهتر و مدیریت واحد بر نمایشگاه بین المللی کتاب گفت: با توجه به جمع آوری 12 عنوان کتاب انتشارات کردستان از نمایشگاه، پیگیری های زیادی صورت گرفت ولی متاسفانه این کار راه به جایی نبرد و در نهایت از عرضه این 12 عنوان کتاب جلوگیری به عمل آمد که البته این موضوع با مسئولان استان کردستان هم در میان گذاشته شده و ما به جد پیگیر آن هستیم.

وی در پایان با اشاره به تفاوت نمایشگاه بین المللی کتاب و نمایشگاه های استانی بیان داشت: نمایشگاه تهران که عنوان بین المللی را یدک می کشد به هیچ عنوان قابل مقایسه با نمایشگاه های استانی نیست زیرا میزان حضور و استقبال مردم از سراسر کشور بسیار بیشتر از نمایشگاه های استانی است.