ارائه دستگاهی برای حفاظت و کنترل خطوط نفت و گاز

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد رضایی – مجری طرح به عملکرد رکتیفایرها اشاره کرد و افزود: کلیه سیستم های مدفون در خاک طی یک فرآیند شیمیایی اکسید شده و به مرور زمان دچار خوردگی می شوند.



وی با بیان اینکه این سیستم فرآیند را به سوی یک عنصر به نام آنود فدا شونده هدایت می کند، اظهار داشت: رکتیفایر تولید شده در واکنش های شیمیایی به جای لوله های فلزی عمل می کند به گونه ای که با استفاده از یک ترانسفور ماتور، الکترون ها را از آنود فدا شونده که همان لوله های مدفون هستند، گرفته و بر روی لوله های مذکور پمپاژ می کند.



رضایی با تاکید بر اینکه عملکرد این سیستم از اکسید شدن لوله های مدفون جلوگیری می کند، یاداور شد: با طراحی و ساخت رکتیفایر (یک سو کننده) هوشمند راهکاری برای حفاظت از لوله های مدفون در خاک در بخشهای آب، نفت و ارائه شد.



وی با اشاره به کاربردهای این دستگاه خاطر نشان کرد: این دستگاه در شرکت نفت و مخابرات ایران برای حفاظت لوله های مدفون در خاک کاربرد دارد. این دستگاه پس از فروش نمونه اولیه آن در حال گذراندن آزمایشهای اولیه است که پس از تایید به تولید انبوه خواهد رسید.