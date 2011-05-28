اصغر صالح‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه استان اصفهان بیشترین میزان تولید کالا با پروانه کاربرد استاندارد در کشور را در اختیار دارد، افزود: هم‌اکنون یک هزار و 800 پروانه کاربرد علامات استاندارد در سطح استان اصفهان وجود دارد که چندین برابر سایر استان‌ها محسوب می‌شود.

وی به اهمیت ابلاغ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو و کالاهای صنعتی اشاره کرد و اظهار داشت: جای امیدواری بسیاری وجود دارد که با ابلاغ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو و کالاهای صنعتی، وضعیت استاندارد کالاهای استان اصفهان بیش از پیش بهبود یابد.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان با بیان اینکه استان اصفهان هم‌اکنون استان نخست کشور در حوزه فعالیت‌های صنعتی محسوب می‌شود، تصریح کرد: پس از جدایی استان البرز از استان تهران، اصفهان موفق شد با بیشترین تعداد واحدهای صنعتی، رتبه نخست کشوری را به خود اختصاص دهد.

وی با اشاره به اینکه این جایگاه استان اصفهان، مسئولیت اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی این استان را خطیر و سنگین‌تر می‌کند، اضافه کرد: در شرایط کنونی که برخورداری کالاهای تولید شده در واحدها و صنایع تولیدی مختلف از اصالت استاندارد اهمیت بسیار زیادی دارد، وظیفه سنگینی برای بررسی و نظارت بر این کالاها در استان اصفهان روی دوش اداره کل استاندارد قرار دارد.

صالح‌زاده با اشاره به صدور استانداردهای اجباری برای کالاهای تولید شده در سطح استان اصفهان، بیان داشت: تاکنون موفق شده‌ایم پروانه‌های تولید و عرضه را برای کالاهای مشمول قانون استاندارد اجباری صادر کنیم تا هیچ مشکلی در این ارتباط نداشته باشیم.

وی ادامه داد: استان اصفهان در رتبه نخست صنعتی کشور قرار دارد و بر همین اساس تلاش می‌کنیم با نظارت صحیح بر موارد استاندارد، این رتبه را حفظ کرده و شرایط خود را به توسعه بیشتر نزدیک کنیم.

مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان با اشاره به اینکه این اداره کل تاکید بسیاری بر کسب پروانه‌های استاندارد از سوی واحدهای طلاسازی دارد، گفت: هم‌اکنون یک هزار و 202 واحد تولیدی طلا در سطح استان اصفهان فعالیت می‌کنند که فعالیت این تعداد واحد، اصفهان را به عنوان یکی از قطب‌های طلاسازی کشور مطرح کرده است.

وی افزود: با اقدامات انجام گرفته در ارتباط با دریافت مجوزهای استاندارد واحدهای طلاسازی، تاکنون 72 واحد تولید کننده طلا در سطح استان اصفهان موفق شده‌اند پروانه‌های استاندارد را دریافت کنند.

صالح‌زاده تاکید کرد: بخشی از تمرکز اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان بر این موضوع قرار گرفته است که در آینده تمامی واحدهای تولیدی در سطح استان اصفهان پروانه‌های استاندارد لازم را دریافت کنند.