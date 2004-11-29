وقتي زنان ابزار تبليغات مي شوند

اكثر مجلاتي كه وابسته به نهاد وسازمان رسمي اند و مي دانند استفاده ابزاري از چهره زن براي تبليغ نشريه كار غير قانوني است، از اين كار اجتناب مي كنند اما در عوض برخي آز آنها در صفحات لايي خود با گذاشتن تصاوير زنان در كنار مطالب مختلف خود اين كار را به نوع ديگري انجام مي دهند. در واقع آن ها راه فرار قانون را شناخته اند و به خوبي از آن استفاده مي كنند.

حتي در برخي از نشريه ها كه هدف آنها دفاع از حقوق زنان ، محكوم كردن ترويج بدحجابي ويا مدهاي روز است نيز بعضا براي گزارشها ويا مطالب خود از تصاوير زنان استفاده مي كنند وبه اين طريق چشم مردم وبه ويژه خوانندگان نشريات را به وجود اين تصاوير در كنار مطالب عادت داده اند به گونه اي كه گويي بدون وجود اين تصاوير نمي توان مطالب را خواند.

امروزه استفاده از تصاوير بويژه تصاوير زنان بر روي مجلات و نشريات مختلف بخصوص نشريات معروف به نشريات زرد به قدري زياد شده كه خوانندگان مطالب مورد علاقه خود را از روي نوع عكس آن انتخاب كرده نه اينكه عنوان ومحتوا آن توجه كنند.

تبليغات تصويري نيز از اين قاعده مستثني نيست و دربرخي از آگهي هاي تبليغاتي وپيامهاي بازرگاني از تصاوير زنان به عنوان مصرف كننده كالاهاي مختلف استفاده مي شود وهمچنين در تيزرهاي تبلغاتي فيلمهاي سينمايي نيز تصوير زن به عنوان عامل افزايش فروش فيلم مورد استفاده قرار مي گيرد .

اين گونه استفاده از تصاوير زنان به نوعي خشونت عليه زنان وتضعيع حقوق زنان محسوب شده ودرحال حاضردر جامعه ما رواج پيداكرده است نظارتي چنداني هم براي عدم اجراي آن صورت نمي گيرد.

كميسيون فرهنگي مجلس در اولين فرصت استفاده ابزاري از زنان را بررسي مي كند

مخبر كميسيون فرهنگي مجلس درگفتگو با خبرنگار مهر درباره استفاده ابزاري از زنان در رسانه ها مي گويد: اين مساله بسيارنا خوشايند و نامطلوب است اما متاسفانه درحال حاضردربرخي از رسانه ها ومطبوعات از تصاوير زنان براي روي جلد ويا تبليغات بيشتر استفاده مي كند كه اين امر پيامدهاي خوبي در نخواهد داشت .

عفت شريعتي مي افزايد: براي جلوگيري از اين كار، موضوع بايد در كميسيون فرهنگي و همچنين كميته زن و خانواده بررسي ، سازو كارش فراهم شود و نمايندگان طرحي ارايه دهند تا باعث ايجاد مصوبه اي شود ودر كل مطمئنا اين كميسيون د رمورد استفاده ابزاري از زنان در رسانه ها بي تفاوت نخواهد بود.

وي خاطر نشان مي كند: قبلا در اين مورد مصوبه قانوني نداشتيم اما دو مشكل در اين زمينه وجود دارد يكي در مورد مسايلي كه مصوبه قانوني در مورد آنها وجود ندارد وديگر اينكه مصوبه قانوني دارند اما در اجرا دچار مشكل است ويا به اجرا كه مي رسد تعلل در آن صورت مي گيرد و درمجموع بسياري از موارد قانوني كه مجلس آنها مصوب كرده در اجرا مشكل دارند بنابراين از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بخش دوم ظيفه خود كه نظارت برحسن اجراي قوانين است بايد جدي گرفته و روي آن كار شود .

قوانين كشور ما در اجرا دچارمشكل هستند

وي با اشاره به اينكه مشكلات اجرايي قوانين بدليل ضعف عملكرد مسوولين است ، تصريح مي كند: مطلع نبودن زنان و در مجموع مردم از قوانين دليلي براي عدم اجراي آنها محسوب نمي شود مسوولين ومتولياني كه مامور اجرا هستند بايد وظيفه خودشان را بدرستي انجام دهند مگر زن روستايي از قانون اطلاع دارد مگر كسي كه سواد ندارد ودچار مشكل است بايد از قانون اطلاع داشته باشد قانون بايد به داد تمام مردم برسد واين كوتاهي صورت گرفته از سوي مسوولين بوده وشكي در آن نيست و چنانچه ضعف قانوني هم باشد ، قابل ترميم است.

عضو فراكسيون زنان مجلس تاكيد مي كند: در صورتيكه تمام دستگاههاي اجرايي موجود در سطح كشور به وظايف محوله خود بدرستي عمل مي كردند امروزه با مشكلي روبرو نبوديم بنابراين عمده مشكلات كشور ما در عدم اجراي قوانين است.

شريعتي به نقش زنان در رسانه ها اشاره مي كند ومي گويد: در حال حاضر نسبت به سالهاي گذشته حضور زنان در رسانه ها بهتر شده اما باز هم مواردي مشاهده مي شود كه نشان از ايفاي نقش سنتي زنان وهمچنين استفاده ابزاري ازآنها براي فروش وتبليغ بيشتر است بنابراين مسوولين بايد اين حضور را بررسي و پس از انجام كار كارشناسي موانع ومشكلات آن را برطرف نمايند ، همچنين در اولين فرصت اين مطلب دركميته رسانه ومطبوعات كميسيون فرهنگي مجلس مطرح وبه آن پرداخته خواهد شد .

استفاده ابزاري يكي از مظاهر خشونت عليه زنان است

معاون فرماندار تهران نيز در اين باره مي گويد: قانوني در زمينه استفاده ابزاري از زنان در رسانه هاي كشور وجود دارد اما كمتر به اجرا در مي آيد واين قانون در لايحه هاي ديگر پنهان شده است .

زهرا نژاد بهرام با اشاره به مشخص نشدن تعاريف ابزاري شناخته شدن زنان مي افزايد : به طور واضح درقوانين ما مشخص نشده كه استفاده از زنان درجاهاي مختلف به چه معناست وچه موقع اين استفاده مفهوم ابزاري پيدا مي كند.

وي خاطر نشان مي كند: استفاده ابزاري از زنان يكي از مظاهر خشونت عليه زنان محسوب مي شود ، باتوجه به اعتقادات اجتماعي زنان ابزار نيستند كه از آنها بصورت ابزار استفاده شوند.

وي با اشاره به اينكه كشورهاي اسلامي خشونت عليه زنان را محكوم مي كنند ، ادامه مي دهد: هنگامي كه زنان در جايگاه خود قرار نگيرند و قوانين اجتماعي نيز پاسخگوي آنها نباشد اين امر بوجود مي آيد .

وي مي گويد: حضور چشم گير زنان در حوزه تبليغات استفاده ابزاري ازآنها محسوب مي شود . استفاده از پوششهاي نامناسب ، چهره نگاريها و چهره سازيهاي نا مناسب و بكارگيري مانكن هاي زن در تبليغات و.. موارد تبيين استفاده ابزاري از زنان محسوب مي شود ..

صدا وسيما به عنوان رسانه ملي نقش زنان را محدود مي بيند

وي به نقش زنان در رسانه ها اشاره مي كند ومي افزايد: نقش زنان در رسانه ها دو نوع است . نوع اول عمل كننده وكنش گر و دوم توليد كننده ، در مواردي كه زنان توليدكننده هستند نقششان محدود است و نقشهاي كمرنگ تري به آنها سپرده مي شود واين در حالي است كه دررسانه هاي ملي تصميم گيرندگان اصلي مردان هستند و درسطوح پايين تر ونقشهاي سطحي از زنان استفاده مي شود و كمتر نقش كليدي واثر گذار را برعهده آنها مي گذارند .

نژاد بهرام با اشاره به اينكه رسانه هاي امروز نتوانسته اند از حضور زنان درست استفاده كنند ، اظهار مي دارد: حاكميت نگرش مردسالارانه همواره مانع اين بوده كه زنان نقش اثر گذاري در رسانه ها برعهده داشته باشند در رسانه هاي نوشتاري و... دنياي مجازي استفاده از تصاوير نامناسب به اين دليل است كه نقش زنان در توليد علم و دانش وبهره وري از رسانه بسيار محدود است.

وي مي گويد: در ساير كشورها زنان درحوزه مديريتي، تصميم گيري، توليد ثروت و سرمايه گذاري شركت ندارند وشايد كارهاي اجرايي برعهده آنها گذاشته شود ودر آنجا استفاده ابزاري از زنان شدت بيشتري دارد اما دركشورما به دليل نوع تعامل اجتماعي وقوانين ملي حاكم برجامعه كمتر شاهد اين مورد هستيم.

وي در ادامه تصريح مي كند: در مجموع صدا وسيما به عنوان يك رسانه ملي زنان را مورد توجه جدي قرار نمي دهد و نقش آنها را محدود مي بيند و زنان با نقشهاي سنتي وارد اجتماع مي شوند و در پوشش لباسهاي مدرن ، رفتار سنتي دارند در حالي كه امروزه دولتها به اين نتيجه رسيده اند كه زنان را بيشتر دركارها و فعاليتها شركت دهند واين امر دغدغه اجتماعي جامعه جهاني مطرح است .

وي مطبوعات را ركن چهارم دموكراسي مي داند و مي افزايد: رسانه ها نقش موثري در تصوير سازي ذهني در افراد مختلف جامعه دارند وچنانچه يك رفتاري اشتباه باشد گروهي از مردم و جوانان از آن تقليد مي كنند در اين صورت جامعه دچار ناهنجاريهايي مي شود كه مي شود با برنامه ريزي واقداماتي پيگيرانه جلوي آن را گرفت .

قانون عدم استفاده ابزاري از زنان در رسانه ها در غالب يك ماده اصلاحي وجود دارد

رييس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان درباره قانون مطبوعات درزمينه برخورد با استفاده ابزاري از زنان دررسانه ها به خبرنگار مهر مي گويد: قانون عدم استفاده ابزاري از زنان در رسانه ها به منظور يافتن راهي براي رعايت حدود از راه قانوني و پيگيري تخلفات است، بنابراين در قالب يك ماده اصلاحي در مجلس آورده شده است .

منيره نوبخت مي افزايد: براساس ماده اي كه درقانون مطبوعات داريم ، هم وزارت ارشاد كه مسووليتي در اين قضيه دارد وهم هيات نظارت برمطبوعات بواسطه اين قانون دستشان باز است و مي توانند با موارد تخلف برخورد كنند .

وي خاطر نشان مي كند: مساله استفاده ابزاري از تصاوير زنان بخصوص درمجلات فيلم وسينما موردي است كه اتفاق مي افتد وهيات نظارت برمطبوعات و همچنين وزارت ارشاد اعلام كرده كه به متخلفين در اين زمينه ابتدا تذكر و اخطارداده ومطابق با قانون با آنها برخورد مي كند .

وي ادامه مي دهد : برخي از افراد معتقدند كه حضور امروزه زنان در تبليغات ، تصاوير روي جلد و پيامهاي بازرگاني نشان مي دهد كه منع قانوني دراين زمينه وجود ندارد وبه نظر مي رسد كه اين اعتقاد غالب است اما چنانچه اين را بپذيريم كه حضور در تبليغات وپيامهاي بازرگاني مختص مردان نباشد بنابراين حضور زنان بايد به نوعي باشد كه مصداق استفاده ابزاري از زنان تعبير نشود.

هيات نظارت برمطبوعات و وزارت ارشاد با متخلفين برخورد مي كنند

رييس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان تاكيد مي كند: حداقل توقعي كه زنان وجامعه دارند اين است كه چنانچه زنان درتبليغات وپيامهاي بازرگاني حضور دارد اين امر مصداق استفاده ابزاري از آنها نباشد.

وي با اشاره به اينكه خود زنان نيزمي توانند با اين مساله مقابله كنند ، تصريح مي كند: زنان خود نبايد اجازه دهند وتمايل نيز داشته باشند كه به عنوان شي وابزار با آنها برخورد شود ونگذارند از زيباي هاي آنها سوء استفاده شود.

زنان مي توانند با عدم حضور در تبليغات جلوي استفاده ابزاري از خود را بگيرند

وي مي گويد : صدا وسيما بايد طي نشستها وپژوهشهايي حضور زنان دررسانه را بررسي كند و درصورت مشخص شدن نقاط قوت وضعف قطعا مي توان كيفيت حضور را از آنچه د رحال حاضر هست مناسب تر و بهتر كرد.

وي به تحقيقي كه از سوي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در زمينه بررسي وضعيت زنان در عرصه سينما انجام شده اشاره مي كند و مي افزايد : نتايج اين تحقيق منتهي شد به تهيه سند سياستهاي حضور زن در سينما كه به شوراي عالي هنر داده شده ودرحال حاضر اين شورا مشغول بررسي روي آن است وهمچنين پيشنهاد اينرا نيز داده ايم كه بطور مستقل نقش زنان در صدا وسيما بررسي شود.

وي ادامه مي دهد : البته اين كار برعهده شوراي فرهنگي اجتماعي نيست ووظيفه دستگاههاي اجرايي كشور است وشورا نيزدر حد وظيفه و اختيارات خود با آنها همكاري خواهد كرد.

رييس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان درباره نقشهاي سنتي زنان در رسانه ها مي گويد: براي اينكه جايگاه واقعي زنان نشان داده شود مطبوعات ورسانه ها به نوعي مي توانند حضور واقعي زنان را نشان دهند درعرصه سينما نويسندگان ، فيلمنامه نويسان وكارگردانان اين حوزه بايد مطالب خود را به شكلي بنويسند كه ارزش واقعي زنان حفظ شود .

وي مي افزايد: درعرصه سينما حضور زنان حضور قابل قبولي نيست وبايد بسيار بهتر ومفيد تر شود كه اين كار جز با همكاري خود زنان ومتوليان امر ممكن نيست .