اعظم تندرو، تهیه کننده مجموعه "ستاره‌های سربی" که روزهای فرد به کارگردانی محمدرضا آهنج از شبکه دو پخش می‌شود، درباره تهیه این سریال با موضوع اعتیاد به خبرنگار مهر گفت: مجموعه "ستاره‌های سربی" گرچه به معضل اعتیاد می‌پردازد و تاکنون آثار نمایشی و غیر نمایشی زیادی با این موضوع تهیه و پخش شده است، اما سعی کردیم به دنبال زاویه‌ای جدید برای پرداخت به این موضوع باشیم تا برای مخاطبان جذابیت داشته باشد.

وی در ادامه افزود: "ستاره‌های سربی" اقشار مختلف جامعه را مورد بررسی قرار می‌دهد از یک نوجوان گرفته تا فرد تحصیل کرده و حتی یک زن باردار که فرزندی معتاد را به دنیا می‌آورد. ما به چرایی معضل اعتیاد پرداخته‌ایم. همه درباره بدی این معضل خانمانسوز حرف می‌زنند، اما کمتر به چرایی پرداخت شده و ما این نگاه را انتخاب کردیم.

این تهیه‌کننده درباره اینکه اما برخی موضوع‌های این سریال مثل قصه شهرزاد کلیشه‌ای است، توضیح داد: بعد از سریال "آینه عبرت" سریال‌های زیادی درباره معضل اعتیاد ساخته و پخش شده است، اما همچون "ستاره‌های سربی" به معضل اعتیاد نگاه نکرده بودند. معتقدم پرداخت این سریال که در حال حاضر روی آنتن شبکه دو است، متفاوت با دیگر مجموعه‌های ساخته شده با این موضوع است.

تندرو درباره غزاله که نخ تسبیح قصه "ستاره‌های سربی" است، گفت: ما تلاش کردیم زیاده خواهی غزاله برای به دست آوردن پول بیشتر و رفتن به خارج از کشور نخ تسبیح قصه "ستاره‌های سربی" باشد که در دام زنی به نام تهمینه افتاده است که نقش آن را نسرین مقانلو بازی می‌کند. غزاله به خاطر وسوسه زیاد به ورطه کارهای خطرناک می‌افتد که زندگی‌اش را تحت الشعاع قرار می‌دهد. از سوی دیگر ما به واسطه غزاله وارد زندگی آدم‌های جدیدی می‌شویم که به نوعی در زندگی غزاله هم بی‌تاثیر نیستند.

این تهیه‌کننده درباره انتخاب هومان فاضل که نوشتن یک موضوع حساسیت برانگیز و مهم را به او سپرده که اولین تجربه نگارش سریال‌اش را با این پروژه کسب کرده، توضیح داد: وقتی از فاضل برای نگارش مجموعه "ستاره‌های سربی" دعوت کردم و با او هم صبحت شدم، احساس کردم فرد خوش فکری است و می‌توانم در یک جمله بگویم که او بهترین گزینه برای نگارش این سریال بود. علاوه بر آن اشراف زیادی روی مسئله داشت و در این باره تحقیقات جامعی هم انجام داده بود.

وی ادامه داد: حتی وقتی با فاضل درباره ساختار این سریال صحبت کردم و به او تاکید کردم که به دنبال فرم جدید هستم و نمی‌‌خواهم قصه‌ها صرفاً ایپزودیک باشد، بلکه از دل یکدیگر تنیده شود، به خوبی درک کرد و درباره ساختار به نتیجه مشترکی رسیدیم و او با لحاظ تمام این موارد به طبقه بندی خوبی در قصه دست پیدا کرد.

تندرو که سابقه نویسندگی هم دارد، درباره اینکه آیا او هم در طراحی قصه‌ها با فاضل همفکری کرد یا نه؟ گفت: قطعاً با یکدیگر همفکری داشتیم و بعد از اینکه من متن‌ها را تایید می‌کردم، فاضل کار را ادامه می‌داد. البته او نویسنده خوش فکری است و نیازی نبود که من زیاد وارد پروسه نگارش شوم، چون او با توانمندی که داشت به خوبی از پس کار بر می‌آمد. احساس می‌کنم آینده خوبی در انتظار اوست.

این تهیه‌کننده درباره انتخاب محمدرضا آهنج برای کارگردانی "ستاره‌های سربی" گفت: آهنج کارگردان توانمندی است و مدیوم تلویزیون را می‌شناسد و می‌داند مخاطب تلویزیون به دنبال چیست؟ و از کارهای نمایشی چه می‌خواهد؟ آهنج به واسطه توانایهایی که داشت توانست به خوبی از عهده کار بربیاد و سریال شسته و رفته‌ای بسازد.

وی اظهار داشت: وقتی از آهنج برای کارگردانی این سریال دعوت کردم با خواندن فیلمنامه که برایش جذابیت لازم را داشت، کار را پذیرفت و انصافاً با حضور او سریال "ستاره‌های سربی" شکل گرفت. در واقع او بهترین گزینه برای کارگردانی این پروژه بود.

تندرو درباره اینکه با توجه به تولید انبوه تله فیلم و مجموعه‌های تلویزیونی آیا توانسته‌اید بازیگرانی که مد نظر داشته‌اید برای "ستاره‌های سربی" جذب کنید؟ افزود: مسلماً با توجه به حجم بالای تولیدات تلویزیون برای انتخاب بازیگران دچار مشکلاتی می‌شویم، اما با توجه به بودجه و زمانی که در اختیار داشتیم توانستیم بازیگران حرفه‌ای را انتخاب کنیم که بتوانند به خوبی از عهده نقش‌هایشان بر بیایند.

این تهیه‌کننده یادآور شد: نسرین مقانلو و چکامه چمن ماه نقش‌های کلیدی "ستاره‌های سربی" را به خوبی ایفا کردند. از سوی دیگر ما برای نقش غزاله به دنبال چهره جدیدی بودیم که برای مخاطب تلویزیون تکراری نباشد و برای آنها جذابیت لازم را داشته باشد، به همین دلیل چمن ماه را انتخاب کردیم. نسرین مقانلو هم از بازیگران حرفه‌ای است که به خوبی نقش تهمینه را بازی کرده است.

وی در پایان گفت: با توجه به امکانات مالی که در اختیار داشتیم توانستیم کار مناسبی تهیه کنیم. البته تولید این سریال با همراهی و حمایت‌های مدیران شبکه دو شکل گرفت. امیدوارم مخاطبان از دیدن سریال "ستاره‌های سربی" لذت ببرنند و علاوه بر سرگرم شدن برایشان آموزشی هم باشد.