هزینه تحصیل دانشجویان شاهد و ایثارگر رایگان می شود

محسن انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در قانون بودجه سال 90 کشور و در برنامه پنجم توسعه، دانشجویان شاهد و ایثارگر با حمایت قانونی از معافیت هزینه های تحصیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی برخوردار خواهند شد.

وی افزود: همه هزینه های تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر در همه مقاطع تحصیلی به عهده دستگاه های وابسته به تحصیل است.

قائم مقام سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور به تحصیل حدود 140هزار دانشجوی شاهد و ایثارگر در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور اشاره کرد و ادامه داد: هفت هزار نفر در مقطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه های کشور مشغول به تحصیل هستند و از یک حمایت قانونی برخوردار هستند.

انصاری به ساماندهی حدود نیمی از گلزارهای شهدای والامقام کشور اشاره کرد و گفت: تا سال 92 ساماندهی همه گلزارهای شهدای کشور به پایان می رسد.

وی افزود: حدود 18هزار گلزار شهدا در کشور وجود دارد.

قائم مقام سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور بیان کرد: در کنارساماندهی تمام گلزارهای شهدا، یک کانون فرهنگی به منظور انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به منظور ماندگاری این طرح به آیندگان ایجاد خواهد شد.

انصاری از ایجاد مراکز توانبخشی برای رسیدگی به وضعیت جسمانی جانبازان تا دو سال آینده در همه مراکز استانهای کشور خبرداد و یادآورشد: تاکنون مراکز توانبخشی و درمانی استانهای آذربایجان شرقی، کرمانشاه و همدان افتتاح شده و در مازندران که در ساری در حال ساخت است حدود 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.