فیلم "ظهور نزدیک است" هویت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کرامت الله ملک حسینی شامگاه پنجشنبه پس از نماز مغرب و عشاء در جمع نمازگران افزود: در این فیلم مطالبی را به هم می بافند و یک چیز خلاف واقعی می سازند و مصداق هایی را بیان می کنند که اینها هیچکدام درست نیست.

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: این حرف ها مهمل و بی اساس است و وسیله سرگرمی افراد ساده لوح و عوام شده است.

وی با بیان اینکه همه منتظر امام زمان (عج)هستند، گفت: خراسانی، یمانی و سفیانی نه اکنون بلکه در سال ظهور خروج و شورش می کنند.

آیت الله ملک حسینی تصریح کرد:‌ هرکس راجع به ظهور امام زمان(عج) وقت تعیین کند، دروغگوست زیرا خود امام زمان(عج) هم از زمان ظهورش بی خبر است و هر وقت خدا عنایت کند ایشان ظهور می کند و باید فرجش را از خدا بخواهیم و دعا کنیم.

نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه ساده باوری، ساده لوحی و زود باوری حماقت است نه پاکی دل و روح، گفت: انسان نباید ساده باشد و تا یک کشف و کرامات دروغینی دنبال کسی گفتند، باور کند.

آیت الله ملک حسینی همچنین عنوان کرد: تشبیه برخی افراد به ائمه اطهار (ع) درست نیست و این نشان از عدم شناخت شخصیت های بزرگ الهی است.

وی گفت: همانطور که نمی شود ذره ای را با کرات عالم بالا مقایسه کرد، نمی توان افراد زمینی را با شخصیت های آسمانی تشبیه و مقایسه کرد.