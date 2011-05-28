34 شرکت در نمایشگاه چاپ دیجیتال حضور دارند/ تقویم کامل سمینارها

جلال ذکایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پایان زمان ثبت نام شرکت‌ها برای حضور در این نمایشگاه گفت: نمایشگاه با حضور 34 شرکت فعال حوزه چاپ دیجیتال که عمدتاً هم دارای برندهای معتبر در این عرصه هستند، برگزار خواهد شد.

وی افزود: به جز یکی ـ دو غرفه که فضای نمایشگاهی خود را رزرو کرده‌اند، جایی برای شرکت‌های دیگر متقاضی در نمایشگاه که حدود 2000 متر مربع است، وجود ندارد. به همین دلیل در صورت امکان، به آنها در فضای باز غرفه داده خواهد شد.

مدیر اجرایی نخستین نمایشگاه چاپ دیجیتال و نشر رومیزی همچنین تقویم سمینارهای آموزشی این نمایشگاه ا که توسط انجمن چاپ دیجیتال ایران برگزار می‌شود، اعلام کرد.

به گفته ذکایی در این نمایشگاه چهارروزه سمینارهای «آشنایی با فرمت PDF» با حضور سیامک دری، «چاپ دیجیتال از نگاه انجمن چاپ» با حضور میرحسین قاسمی، «چاپ دیجیتال و نشر رومیزی» با حضور محمود مصدقی و میرحسین قاسمی، «مدیریت رنگ» با حضور محمود مصدقی، «مدیریت واحدهای چاپ دیجیتال» با حضور حمید بهبهانی، «گردش کار دیجیتال (MIS)» با حضور مکامبیز خالقی‌زاده و «اهمیت IT در چاپ دیجیتال» با حضور بلوری برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: مراسم افتتاحیه نخستین نمایشگاه چاپ دیجیتال و نشر رومیزی ساعت 11 روز 26 خرداد با حضور جمعی از مسئولان و دست اندرکاران این حوزه در مجموعه نمایشگاهی هتل المپیک تهران برگزار می‌شود. بازدید در روز اول نمایشگاه به دلیل برگزاری مراسم افتتاحیه از 11 تا 18 است، ولی در روز آخر (29 خرداد) زمان بازدید تا 19 است.

به گفته مدیر اجرایی نمایشگاه چاپ دیجیتال و نشر رومیزی، نخستین دوره این نمایشگاه همه روزه از ساعت 10 تا 18 آماده پذیرایی از علاقه‌مندان است.