24هزار دهیاری در کشور ایجاد شد

مجید عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر در آمل اظهار داشت: درخواست تاسیس تعداد زیادی از دهیاریها در روستاهای کشور به سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ارسال شده است که به زودی مجوز راه اندازی آنان به استانداری ها اعلام خواهد شد.

وی با بیان اینکه هم اکنون ایجاد دهیاریها در روستاهای بالای 20 خانوار فراهم شده است، افزود: امکان ایجاد 37 هزار دهیاری در روستاهای کشور وجود دارد.

مدیرکل عمران و توسعه سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور تصریح کرد: دولت با تصویب و ایجاد دهیاریها در روستاها، قصد دارد به توسعه و عمران بیشترروستاها با پیگیریهای دهیاران شتاب بخشد.

عبداللهی اضافه کرد: مازندران با راه اندازی حدود دو هزار دهیاری در روستاهای این استان، بیشترین تعداد دهیاریها در کشور را دارد.

وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از 31 درصد جمعیت کشور در روستاها سکونت دارند، دهیاران را مجری طرحها و اقدامات زیربنایی دولت در توسعه وعمران روستاها دانست.

مدیرکل عمران و توسعه سازمان شهرداریها و دهیاری های کشورادامه داد: جذب نیروهای ذیحساب و حسابداران در دهیاریها در اولویت جذب سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور است و از محل درآمدهای دهیاریها جذب و بکارگیری خواهند شد.

عبداللهی، از ایجاد 241 ایستگاه آتش نشانی روستایی در روستاهای پرجمعیت کشور خبر داد و گفت: این تعداد ایستگاههای آتش نشانی حدود دوهزار و500 روستا در کشور را زیرپوشش خدمات اطفاء حریق و امداد و نجات دارد.

وی با بیان اینکه از این تعداد حدود 14 ایستگاه آتش نشانی در روستاهای مازندران ایجاد شده است، افزود: امسال 9 ایستگاه آتش نشانی روستایی جدید در روستاهای پرجمعیت و محوری که چندین روستا را پوشش می دهند، ایجاد خواهد شد.