محمدرضا مخبر دزفولی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: ساز و کار تعیین روسای فرهنگستان‌ها به این شکل است که رئیس فرهنگستان به پیشنهاد رئیس جمهوری و با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می‌شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: رئیس جمهوری در حال بررسی و رایزنی برای تعیین گزینه پیشنهادی جهت ریاست فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران است تا فرد پیشنهادی را به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کند.

مخبر دزفولی درباره زمان تعیین رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران گفت: فکر می‌کنم رئیس جمهوری به زودی گزینه خود برای ریاست فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران را به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی می‌کند.

به گزارش مهر، بر اساس آخرین تغییرات اساسنامه فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، مجمع عمومی فرهنگستان دیگر حق انتخاب رئیس فرهنگستان را ندارد و حق انتخاب رئیس فرهنگستان به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شده است. حکم دکتر داوری اردکانی حدود 5 ماه است که به پایان رسیده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی مرجع تصمیم گیری برای تعیین رئیس جدید فرهنگستان است.

در نود و سومین جلسه مجمع عمومی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران مورخ 6 آبان ماه سال 1389 مقرر شد نامه ای به رئیس جمهوری ارسال شود و از وی درخواست شود در صورت صلاحدید دوره ریاست دکتر داوری اردکانی تمدید شود. این پیشنهاد با 37 رای موافق از 41 رای ماخوذه به تصویب رسید.