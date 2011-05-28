محمود فلاح، تهیه‌کننده مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" در پاسخ به این سئوال که چرا دیشب ششم خرداد ماه قسمت 32 این سریال روی آنتن شبکه یک نرفت به خبرنگار مهر گفت: این قسمت از سریال "مختارنامه" جزو بخش‌های سنگین بود، به همین دلیل تدوین و جلوه‌های ویژه قسمت سی و دوم "مختارنامه" عظیم بود و کار راحتی نبود.

وی در ادامه افزود: ما هر هفته مراحل فنی این سریال را انجام می‌دهیم و نتوانستیم این هفته به دلیل حجم سنگین تدوین و جلوه‌های ویژه این سریال را به موقع برای پخش برسانیم، به همین دلیل اعلام کردیم این سریال در این هفته پخش نمی‌شود.

فیلمبرداری مجموعه تلویزیونی "مختارنامه" به کارگردانی داوود میرباقری 25 فروردین‌ماه سال 1383 شروع شد. این مجموعه در بیش از 40 قسمت زندگی و قیام مختار ابوعبیده ابن ثقفی ملقب به ابواسحاق را روایت می‌کند. او یک علوی بود که به خاندان پیامبر(ص) عشق و ارادت داشت.

فریبرز عرب‌نیا، رضا کیانیان، جعفر دهقان، رضا رویگری، ژاله علو، فرهاد اصلانی، فریبا کوثری، نسرین مقانلو، داود رشیدی، پرویز پورحسینی، مهدی فخیم‌زاده، محمد صادقی، انوشیروان ارجمند، صالح میرزاآقایی و... در این مجموعه ایفای نقش ‌کردند.

عوامل تولید "مختارنامه" عبارتند از طراح گریم: مسعود ولدبیگی، مدیر هنری: محسن شاه‌ابراهیمی، صدابردار: ایرج شهزادی، مدیر برنامه‌ریزی: مسعود میمی، منشی صحنه: جمشید خندان و نویسندگان: حسن میرباقری و محمد بیرانوند.