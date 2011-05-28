  1. استانها
۷ خرداد ۱۳۹۰، ۹:۳۷

عملیات اجرایی سیلوی 100 هزار تنی در هرمزگان آغاز شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: عملیات اجرایی سیلوی 100 هزار تنی گندم و غلات با ظرفیت 64 هزار تن در مرحله نخست در شهرک صنعتی شماره دو بندرعباس آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، گلمحمد بامری معاون سیاسی و امنیتی استاندار هرمزگان صبح شنبه در مراسم آغاز اجرای عملیات این سیلو در شهرک صنعتی بندرعباس گفت: احداث سیلو 100 هزار تنی در بندرعباس یک ضرورت و نقطه امید و اطمینان برای کشاورزان است و به آنان انگیزه تلاش مضاعف می دهد.

بامری افزود: با حمایت از بخش خصوصی وبهره برداری از جایگاه های استاندارد ذخیره سازی غلات درهرمزگان می توان مشکلات واردات را در مواقع بحرانی برطرف نمود.

وی اظهارداشت: با جذب و حمایت از بخش خصوصی نباید اقدامی صورت گیرد که باعث شکست شرکتها و کارخانجات شود.

معاون سیاسی استاندار هرمزگان ادامه داد: مسئولان و مردم با تعامل یکدیگر تلاش کنند تا کشور را بیش از پیش آباد کنیم ودراین راستا مشکلات را از فراروی سرمایه گذاران برداریم.

بامری مبحث اقتصاد را یکی از مولفه های تاثیرگذار در ارتقای کشور دانست وافزود: دشمن همیشه ازطریق این مولفه با کشور روبرو بوده و ما به عنوان مسئول باید مراقب اوضاع اقتصادی باشیم.

وی یادآورشد: درسال همت وتلاش مضاعف کارنامه خوبی دربخش های مختلف تحویل شد که درسال جدید باید بیشتر وبهتر عمل شود.

نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی آباد وابوموسی نیز دراین آیین گفت: احداث سیلو و هرگونه خدمت در جهت قراردادن نان با کیفیت بر سر سفره مردم نیازمند اهتمام مسئولان وهمکاری همه است.

حجت الاسلام سیدمصطفی ذوالقدر اظهارداشت: به دلیل اهمیت موضوع احداث سیلوی ذخیره سازی گندم در هرمزگان از مجلس مرخصی یکروزه گرفته و به بندرعباس سفر کرده است.

