علی رامین محقق و مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کتابی که در حال حاضر دارم، مراحل فنی پیش از چاپ را طی می‌کند. این کتاب «فلسفه هنر، جامعه‌شناسی هنر» نام دارد و به صورت تالیف و ترجمه تدوین شده است. قرار است این کتاب پس از آماده‌سازی توسط نشر نی منتشر شود.

وی افزود: در نگارش و ترجمه کتاب، مجموعه‌ای از کتاب‌های مختلف در زمینه فلسفه هنر و جامعه‌شناسی هنر را انتخاب کردم. در زمینه جامعه‌شناسی هنر سعی شده بیشتر به مقالات و نوشته‌های نویسندگان معاصر استناد شود و دیدگاه‌های نو در این زمینه مورد بررسی قرار بگیرد. اما بخش فلسفه هنر، یک سیر تاریخی دارد که از افلاطون تا سالهای معاصر ادامه یافته است.

رامین گفت: مقالاتی هم در کتاب وجود دارد که خودم آنها را نوشته‌ام و موضوعاتی چون مسائل زیبایی‌شناسی و فلسفه هنر را در بر می‌گیرد. کتاب در حال حاضر برای اخذ مجوز به ارشاد ارسال شده و پیش‌بینی می‌کنم ظرف 2 ماه آینده یا حداکثر 3 ماه آینده با حجمی حدود 400 صفحه منتشر بشود.

این محقق گفت: درکتاب «فلسفه هنر، جامعه‌شناسی هنر» مقایسه‌هایی میان جامعه‌شناسان و نگاهشان نسبت به زیبایی‌شناسان به چشم می‌خورد. جامعه‌شناسان معتقدند تحولات هنری که در جامعه شکل می‌گیرد براساس تحولات اجتماعی است و آنچه به عنوان هنر می‌شناسیم، بیش از آنکه آفریده بشر باشد، متاثرار تغییر و تحولات جامعه بشری است. مطالب مشابه نیز به طور کلی در این کتاب یافت می‌شوند.