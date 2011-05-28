  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۰:۲۷

وزیر خارجه مصر خبر داد:

6 هزار زندانی سیاسی در دام صهیونیستها/ صدها زن و کودک زیر 18سال

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: رئیس شانزدهمین اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد اعلام کرد امروز6 هزار زندانی سیاسی فلسطینی در زندان های رژیم صهیونیستی وجود دارد که صدها تن از آنان زنان و کودکان زیر 18 سال هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی اندونزی آنتارا ، نبیل العربی وزیر امور خارجه مصر دراین زمینه افزود: جنبش عدم تعهد قویا اقدامات ضد انسانی از جمله شکنجه های غیر متعارف رژیم صهیونیستی که تا به امروز منجر به کشته شدن بیش از 200  زندانی فلسطینی شده را محکوم کرده و اعلام می کند که اقدامات این رژیم نقض آشکار قوانین بین المللی مخصوصا کنوانسیون چهار سازمان ملل متحد است .

شانزدهمین اجلاس وزیران امور خارجه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد از تاریخ بیست و پنج تا بیست و هفتم ماه جاری میلادی مطابق با چهار تا شش خرداد در جزیره بالی واقع در اندونزی برگزار شد.
 
هم اکنون صد و هجده کشور جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران که تقریبا بیش از دو سوم اعضای سازمان ملل متحد را تشکیل می‌دهند عضو جنبش عدم تعهد هستند که سران کشورهای عضو هر سه سال یکبار در اجلاسی با همین نام گردهم می‌آیند.
 
ریاست اجلاس سال آینده کشورهای عضو جنبش عدم تعهد نیز امسال از مصر به ایران منتقل شد و کشورمان در سال آینده میلادی میزبانی این اجلاس را بر عهده خواهد داشت
 
