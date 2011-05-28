مواضع ضد و نقیض آمریکا در قبال پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، آنتی وار در مطلبی با اشاره به سفر وزیر خارجه آمریکا به اسلام آباد نوشت: "هیلاری کلینتون" در این سفر به جای سازش و تلاش برای بهبود روابط واشنگتن -اسلام آباد درخواست ها و هشدارهایی را مطرح کرد و در عین حال روابط دو کشور را بحرانی خواند.

"مایک مولن" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا دو هفته قبل و "جان کری" سناتور بانفوذ آمر یکایی هفته گذشته در سفر به اسلام آباد برای کاهش تنش ها و بهبود روابط تلاش کردند اما سخنان روز گذشته کلینتون در تناقض با اظهارات قبلی مقامات ایالات متحده بود.

کلینتون در این سفر لیستی از افرادی را که دولت "باراک اوباما" خواهان بازداشت و حمله دولت آصف علی زرداری به آنها است، ارائه کرد که منظور وزیر خارجه آمریکا از برداشتن قدمهای قاطع دولت پاکستان کشتن مردم است.

کلینتون روز گذشته در دیدار با رئیس جمهوری پاکستان همچنین درباره همکاری واشنگتن-اسلام آباد در زمینه جنگ علیه تروریسم گفتگو کرد.