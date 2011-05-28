میراث ماندگار ساخت یک پروژه تاریخی/ مسکن خبرنگاران هرمزگان در کما

به گزارش خبرنگار مهر، قریب شش سال از آغازعملیات اجرایی تعاونی مسکن خبرنگاران استان هرمزگان می گذرد، در این مدت که با کش و قوسهای فراوانی همراه بوده است و عده زیادی تجربه حضور در هیئت مدیره و مدیرعاملی این تعاونی پر رمز و راز را برعهده داشته اند.

این تعاونی که حتی به عمر مدیریت چند دوره متولیان مسکن در حوزه های اداره کل تعاون، مسکن شهرسازی و ...نیز قد می دهد، شش سال پیش در میان فریاد شادی جماعت اهل قلم و وعده های رنگارنگ مسئولان کلنگ اجرایی آن به زمین خورد و به میراثی ماندگار در تعاونی های مسکن تبدیل شد.

اگر بپذیریم که خبرنگاران به عنوان قشر پرتلاش عرصه اطلاع رسانی که معمولا برای همه قلم می زنند جز خود، باید به صراحت بگوییم این صنف همچنان چشم انتظار وعده متولیان در تکمیل پروژه تاریخی مسکن خود هستند.

اکنون که پس از ناکامی چند ساله هیئت مدیره تعاونی که با تغییر و تحولات سریالی پیمانکار، نقشه، طرح همراه بوده است سرانجام سال گذشته سازمان مسکن و شهرسازی در قالب طرح مسکن "مهر" مسئولیت تکمیل پروژه را به دست گرفت و وعده های فراوانی را مبنی بر موعد زودهنگام این تغییر و تحول به خورد خبرنگاران داد. اما ظاهرا درد مزمن رکود همچنان بر پیکره این تعاونی سنگینی می کند و از موعد این تحویل و تحول که بیش از یکسال می گذرد، مسکن و شهرسازی نیز فراموش کرده که سری به این تعاونی بزند و از احوال آن هم جویا شود.

اگرچه تا کنون همه تعاونی های مسکن مهر با تشکیل جلسات وِیژه و عنایت خاص مسئولان از جمله اعضای شورای مسکن به ریاست استاندار به نتیجه رسیده اما ظاهرا بنا نیست کسی به سراغ این پروژه تاریخی بیایید و گره ای از کلاف سردرگم آن را باز کند.

این تعاونی که همچنان در کما بسرمی برد و کسی حاضر نیست نیم نگاهی هم به آن بیندازد، اکنون به یک چالش اساسی در تامین آتیه خبرنگان تبدیل شده که بسیاری را ناگزیر کرده پس از سالها انتظار، برغم پرداخت حدود 100میلیون ریال سهم آورده در این تعاونی،عطای مسکن را به لقایش بخشیده و به طریق دیگر درصدد حل مشکل بی خانمانی خود برآیند.

از پناه آوردن به دامان بساز بفروشها و مقروض بانکها شدن گرفته تا رهن و اجاره و حتی اسکان در واحدهای 25 متری البته رئیس سازمان مسکن و شهرسازی هرمزگان در حاشیه یکی از جلسات ویژه که برای تسریع در تکمیل مسکن تعاونی ها به ریاست استاندار برگزار شده بود، از ساخته شدن واحدهای مسکونی خبرنگاران هرمزگانی طی یک سال آینده خبر داد و گفت:علت توقف ساخت مسکن خبرنگاران پیگیری نکردن شرکت پیمانکار قبلی بوده و مراحل ساخت این واحدهای مسکونی با سهم آورده اعضای تعاونی مسکن خبرنگاران انجام شده است.

فرشید دستوان در خصوص آخرین وضعیت ساخت مسکن خبرنگاران، افزود: سازمان مسکن و شهرسازی در خصوص مسکن خبرنگاران با مشکل عقدقرارداد با بانک مسکن برای پرداخت تسهیلات مواجه بود که این مشکل در تاریخ هشتم اردیبهشت ماه امسال با تفاهمنامه ای که میان سازمان مسکن و شهرسازی و بانک مسکن هرمزگان به امضا رسید بر طرف شد.

وی ادامه داد: به احتمال فراوان طی یک سال آینده مسکن خبرنگاران استان هرمزگان نیز ساخته خواهد شد. حال جای این پرسش باقی است که چرا شورای عالی مسکن استان که این همه بر اجرای به هنگام طرح های مسکن از سوی تعاونی ها تاکید و بر رفع مشکلات آنان اهتمام جدی دارد کمترین توجه ای به تعاونی مسکن خبرنگاران ندارد.

پروژه ای که سالهای سال در حد علم شدن چند میلگرد خلاصه شده و حسرت رشد آن به دل اعضای آن مانده است. چرا سازمانهای متولی از جمله بازرسی و...دلایل عقب ماندگی این پروژه و پاسخگو نبودن مسئولان ذیربط را جویا نمی شود. به هر حال این طرح و تکمیل آن به رغم همه وعده ها، همچنان در خشت نخست توقف کرده و خبرنگاران همچنان منتظر به ثمر نشست طرح هستند.

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علی نظری