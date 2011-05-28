پیشروی سریع قبایل یمن در صنعا/ آل سعود از حمایت صالح دست کشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، در روزهای اخیر بسیاری از پادگانهای نیروهای گارد ریاست جمهوری یمن که هوادار صالح هستند در برابر پیشروی قبایل دست تسلیم بالا برده و نتوانسته اند مقاومت کنند.

پادشاه عربستان با اشاره به درگیریهای خونین نیروهای صالح با آل احمر بر عدم حمایت ریاض از رژیم صنعا تاکید کرده است. به ویژه اینکه آل سعود روابط بسیار نزدیکی با آل احمر در حد ارتباطات خانوادگی دارد.

بر این اساس نیروهای شیخ "صادق الاحمر" شیخ الشیوخ قبیله حاشد یمن، از زمان آغاز درگیریها در پایتخت توانسته نیروهای صالح را مجبور به عقب نشینی و ترک مواضعشان کنند.

گزارشها نشان می دهد گردان 26 وابسته به گارد ریاست جمهوری یمن روز گذشته در 50 کیلومتری صنعا کاملا سقوط کرد و نتوانست در برابر پیشروی قبایل مقاومت کند.

از سوی دیگر، روز گذشته دو خلبان بالگرد جنگنده های رژیم صالح که مامور بمباران مناطق قبایلی شده بودند، حاضر به بمباران نشده و با تمرد از فرامین دیکتاتور یمن به انقلابیون پیوستند. همچنین نیروهای قبیله ای توانستند در درگیریهای شدید که 17 کشته بر جای گذاشت یک فروند بالگرد دیگر را ساقط کنند.



شیخ صادق الاحمر و علی عبدالله صالح

گفته می شود علی عبدالله صالح در این روزها به خوبی به وضعیت خطرناک خود در صنعا پی برده و می داند که نیروهای قبیله ای توانسته اند پایگاههای نیروهای ویژه و اصلی وی در صنعا را در هم شکسته و قدرت این نیروها را به چالش بکشند.

کشورهای حاشیه خلیج فارس به طور کلی از دخالت در مسئله یمن دست کشیده و در نظر دارند این مسئله را به شورای امنیت برای اتخاذ تصمیمی جدی در زمینه کناره گیری فوری علی عبدالله صالح از قدرت ببرند.

بر این اساس، دیکتاتور در این روزها در فکر انجام آتش بس و آرام کردن وضعیت در پایتخت است.

از سوی دیگر، منابع دیپلماتیک تاکید دارند کشورهای عضو شورای همکاری حاشیه خلیج فارس پس از شکست طرحهای اخیرشان در زمینه خاتمه بحران یمن به طور کلی از دخالت در این مسئله دست کشیده اند و در نظر دارند این مسئله را به شورای امنیت برای اتخاذ تصمیمی جدی در زمینه کناره گیری فوری علی عبدالله صالح از قدرت ببرند.

این منابع تاکید دارند که "ملک عبدالله بن عبدالعزیز" پادشاه عربستان نیز در گفتگویی تلفنی با صالح خواستار کناره گیری وی از قدرت شده است. پادشاه عربستان با اشاره به درگیریهای خونین نیروهای صالح با آل احمر (نیروهای شیخ صادق الاحمر) بر عدم حمایت ریاض از رژیم صنعا تاکید کرده است. به ویژه اینکه آل سعود روابط بسیار نزدیکی با آل احمر در حد ارتباطات خانوادگی دارد.