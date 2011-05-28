گزارش کامل مهر از مراسم ترحیم ناصر حجازی/ "هنوز باور نداریم رفتنت را "

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ترحیم و یادبود مرحوم ناصر حجازی صبح روز جمعه با حضور بسیاری از مسئولان ورزش، هنر و اقشار مختلف مردم در مسجد جامع شهرک قدس در شرایطی برگزار شد که از ساعات ها قبل از شروع مراسم ازدحام جمعیت در خیابان های منتهی به مسجد جامع مشکلات ترافیکی بسیاری را بوجود آورده بود.

بر اساس مشاهدات خبرنگار مهر، بسیاری از علاقمندان و دوستداران ناصر حجازی که روز چهارشنبه نیز در مراسم تشییع و خاکسپاری او در ورزشگاه آزادی و بهشت زهرا(س) حضور داشتند، صبح روز جمعه با در دست داشتن عکس های دروازه بان پیشین تیم ملی فوتبال ایران در این مراسم حضور پیدا کرده بودند.

برخی از باشگاه های فوتبال و مسئولان ورزش کشورمان نیز با ارسال تاج گل همدردی خود با خانواده مرحوم ناصر حجازی را اعلام کرده بودند. جواد نکونام بازیکن تیم فوتبال اوساسونا که در اسپانیا به سر می برد یکی از این افراد بود. ضمن اینکه برخی افراد و نهادهای غیر ورزشی نیز دسته گل هایی را به مراسم شادروان حجازی ارسال کرده بودند.

ازدحام جمعیت در خیابان های اطراف مسجد جامع شهرک قدس به قدری بود که ماموران پرشمار نیروی انتظامی هم نتوانستند نظم کاملی را حاکم کنند و شاهد بی نظمی های ترافیکی شدیدی در اطراف مسجد بودیم. با این حال بسیاری از چهره های ورزشی با رساندند خود به محل مراسم، با خانواده مرحوم حجازی ابراز همدردی کردند.

علی پروین، علی دایی، حسین هدایتی، اصغر حاجیلو، احمدرضا عابدزاده، بهرام افشارزاده، عادل فردوسی پور، پیمان اسدیان، فرهاد مجیدی، محمد زادمهر، یورگن گده، مارکار آقاجانیان، نصرالله عبداللهی، بهزاد فراهانی، عزیز محمدی، مهدی تاج، سعید فائقی، شاهرخ بیانی، پویا امینی، حسن روشن، بهروز پرورشخواه، نادر فریادشیران، سعید مظفری زاده، مهدی محمدنبی، علیرضا حقیقی، محمود یاوری و ... از جمله حاضرین در این مراسم بودند و هنوز رفتن ناصر حجازی را باور نداشتند.

مرحوم ناصر حجازی روز 28 آذر 1328 دیده به جهان گشود و پس از سپری کردن دوران ورزشی درخشان روز 2 خرداد 1390 پس از نزدیک به دو سال تحمل بیماری سرطان ریه دیده از جهان فرو بست. روحش شاد و یادش گرامی باد.