قراردادم با بسکتبال ذوب آهن تمام شده است/ آماده بررسی پیشنهادات هستم

فرزاد کوهیان که طی سه سال گذشته به صورت متوالی و به عنوان سرمربی در تیم بسکتبال ذوب آهن اصهفان حضور داشت، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با پایان این فصل از مسابقات لیگ برتر قرار دادم با تیم ذوب آهن تمام شد اما هنوز هیچ صحبتی در مورد ادامه همکاری انجام نشده است. نه از سوی من و نه از سوی مسئولان.

وی که هر سه سال همکاری با تیم ذوب آهن به عنوان نایب قهرمانی لیگ برتر دست یافت، تصریح کرد: صحبت کردن در مورد اینکه سال آینده هم در ذوب آهن خواهم بود یا نه، سخت است. به هر حال اگر پیشنهاد تمدید قرار داد داده شود باید ببینم شرایط برای همکاری دوباره چگونه است.

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن ادامه داد: در هر صورت سال آینده هم به عنوان مربی کارم را دنبال خواهم کرد اما اینکه کجا و چگونه اصلا مشخص نیست. ضمن اینکه در این مدت زمزمه‎هایی در مورد پیشنهاداتی از سایر تیم‎ها شنیده‎ام. البته هیچ مذاکره‌ای با هیچ تیمی نداشته‎ام.

کوهیان تاکید کرد: تا پیش از این به دلیل حساسیت فینال رقابت‎های لیگ برتر به هیچ صحبتی اهمیت نمی‎دادم و هیچ مذاکره‎ای هم انجام ندادم. اما از این پس آماده ام تا پیشنهادات مطرح شده را بررسی کرده و تیمم را برای لیگ برتر 90 انتخاب کنم.

وی در پاسخ به این پرسش که "تاچه حد تمایل به ادامه همکاری با تیم ذوب آهن دارید؟" خاطرنشان کرد: از اصفهان خاطره بدی ندارم. دوست دارم این تیم را قهرمان کنم. البته برای حضور در جمع هشت تیم و چهار تیم برتر و حتی فینال فاکتورهایی لازم است. اما برای قهرمانی فاکتورهای بیشتری لازم است.

سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن در مورد عملکرد تیمش در فصل اخیر رقابت‏های لیگ برتر و نایب قهرمانی به دست آمده گفت: در مسیری که تا فینال طی شد، مسائل و مشکلاتی پیش آمد که تا حدی هم باعث متزلزل شدن تیم شد. البته مدیریت باشگاه تمام تلاش خود را برای رسیدگی به این مشکلات که مختص تیم بسکتبال باشگاه هم نبود، ارائه کرد. در هر صورت شاید اگر شرایط تیم در تمام مسیر مانند ابتدای مسابقات بود، راه آسان‏تر و فینال متفاوت‏تری را طی می‏کردیم.

کوهیان در پایان گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: به هرحال ما با همه مشکلات در کورس قهرمانی ماندیم و فینالیست شدیم. به هر حال تیم‎هایی که شایسته هستند فینالیست می‎شوند. شاید هم مهرام برای قهرمانی شایسته‎تر از ما بود که قهرمان شد.