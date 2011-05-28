علیرضا حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: روند مسابقات لیگ برتر هندبال بسیار خوب بود. هرچند مسابقات بعد از بازیهای آسیایی و با تاخیر شروع شد اما این مسئله باعث شد تا رقابتها با نظم و بدون وقفه پیگیری شود.
وی افزود: تیم ما با شرایط سختی وارد لیگ شد. 8 بازیکن ما در ترکیب تیم ملی در گوانگجو حضور داشتند و با خستگی و حتی مصدومیت تیم ما را در هفتههای اول لیگ برتر هندبال همراهی کردند. حتی برخی از این نفرات در مرحله برگشت به مسابقات رسیدند.
سرمربی تیم هندبال فولاد مبارکه سپاهان اصفهان بیان کرد: تیم ما با این وجود موفق شد برای دومین سال پیاپی به عنوان قهرمانی لیگ برتر باشگاههای کشور دست یابد. معتقدم در میان تیمهای شرکت کننده سرسختترین رقیب ما تیم ذوب آهن اصفهان بود و تنها به این تیم اصفهانی نتیجه را واگذار کردیم.
وی ادامه داد: ما با کسب عنوان قهرمانی لیگ، جواز حضور در مسابقات جام باشگاههای آسیا را بدست آوردیم. کار ما در این رقابتها به مراتب سخت تر از حضور در لیگ باشگاههای کشور است.
حبیبی تصریح کرد: شرایط جام باشگاههای آسیا نسبت به گذشته تغییر کرده است. تیمهای باشگاهی مانند لبنان، قطر و عربستان همگی به غیر از استفاده از سه بازیکن خارجی در ترکیب تیم خود و آن هم با قراردادهای بالا و بهره از بازیکنان مطرح اروپایی، برخی بازیکنان اروپایی را تبعه خود میکنند. با این حساب برخی از تیمها با داشتن 8 تا 10 بازیکن خارجی در مسابقات شرکت میکنند.
وی با بیان اینکه ما با یک تیم باشگاهی آسیا مسابقه نمیدهیم بلکه در برخی مواقع با یک تیم اروپایی روبرو میشویم، گفت: با این شرایط نتیجه گرفتن در مسابقات سخت است. با این حال ما تمام تلاش خود را برای گرفتن یک نتیجه ایده آل انجام میدهیم. برنامه خودم را به مسئولین باشگاه دادهام و منتظر پاسخ مسئولین باشگاه فولاد هستم.
سرمربی تیم هندبال باشگاه سپاهان اصفهان درخصوص پیشنهاد کمیته مسابقات فدراسیون هندبال برای تغییر در روند بازیهای لیگ هم گفت: با این طرح مخالفت دارم. هندبال ما پتانسیل افزایش تیمها یا مسابقات را ندارد. این برنامه باید طوری باشد که تیمهای ضعیفتر بتوانند تا پایان راه به مسابقه خود ادامه دهند.
وی ادامه داد: در کنار آن مسئولین پیشنهاد دادهاند که دو تیم سقوط کرده لیگ(شهرداری شهر کرد و جوونک کازرون) هم در لیگ برتر باقی بمانند و دو تیم هم از لیگ دسته یک به تیمهای باشگاهی برتر افزوده شوند. به نظرم این طرح کمی اشکال دارد. چون لیگ هندبال ما ظرفیت 12 تیمی شدن را نداشت چه برسد به اینکه لیگ 14 تیمی شود.
بیست و سومین دوره رقابتهای هندبال لیگ برتر باشگاههای کشور در بخش مردان با ایستادن سه تیم فولاد، ذوب آهن و مس کرمان بر سکوهای اول تا سوم پیگیری به پایان رسید. دو تیم اول این رقابتها جواز حضور در مسابقات جام باشگاههای آسیا را بدست آوردند.
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