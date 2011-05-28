دو هزار میلیارد ریال برای کارخانه سیمان آبدانان اختصاص یافت

پرویز کوثری در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: این کارخانه در زمینی به گستره 50 هکتار ایجاد می شود که بخش عظیمی از زمیهای اطراف برای مواد اولیه مورد استفاده این کارخانه قرار خواهد گرفت.
وی بیان داشت: ظرفیت تولید این کارخانه یک میلیون تن تولید سیمان در سال و با اشتغالزایی 350 نفر مستقیم و سه هزار نفر غیرمستقیم است.
کوثری افزود: این واحد صنعتی با مشارکت بخش خصوصی در دست ساخت بوده که قرار است برای ایجاد این کارخانه دو هزار میلیارد ریال اعتبار سرمایه گذاری شود.
این مسئول عنوان کرد: عملیات ساخت این کارخانه اواخر پارسال آغاز شده و اکنون از پیشرفت 15 درصدی برخوردار است.
فرماندار شهرستان آبدانان گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده کارخانه سیمان آبدانان سال 92 به بهره برداری کامل می رسد.
شهرستان 45 هزار نفری آبدانان در 180 کیلومتری جنوب ایلام واقع است.
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