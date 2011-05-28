پرواز اختصاصی تیم فوتبال امید به عراق مورد بررسی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که صبح امروز شنبه در محل کمیته ملی المپیک و با حضور بهرام افشارزاده و مهدی محمد نبی برگزار شد ، انجام پرواز اختصاصی تیم فوتبال امید به شهر اربیل برای انجام دیدار رفت مقابل تیم امید عراق مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

با توجه به فاصله کوتاه بین دیدار رفت و برگشت تیم امید و خستگی بازیکنان به لحاظ سفر زمینی به عراق ، مسئولان فدراسیون فوتبال و کمیته ملی المپیک درصدد هستند با انجام هماهنگی های لازم ، با هواپیمای اختصاصی تیم امید را به شهر اربیل اعزام کنند و یک روز پس از انجام مسابقه و ریکاوری لازم تیم امید به تهران بازگردد.

در این نشست مقرر شد کمیته ملی المپیک و فدراسیون فوتبال پیگیری های لازم برای اختصاص یک فروند هواپیمای چارتر به تیم امید برای سفر به عراق انجام دهند.

مهدی محمد نبی با تائید این خبر به خبرنگار مهرگفت: به منظور تسهیل در سفر تیم امید به شهر اربیل در نشست امروز هماهنگی‌های لازم با دبیرکل کمیته ملی المپیک صورت گرفت تا بتوانیم تیم را با بهترین شرایط به کشور عراق اعزام کنیم.

وی تصریح کرد: با توجه به زمان کوتاه بین دیدار رفت و برگشت تیم امید پس از انجام دیدار رفت راهی تهران خواهد شد تا خود را مهیای دیدار برگشت کند و فرصتی برای حضور بازیکنان در اماکن مقدسه کشور عراق وجود نخواهد داشت .

تیم فوتبال امید کشورمان دیدار رفت خود مقابل در چارچوب مرحله دوم انتخابی مسابقات فوتبال المپیک 2012 لندن را روز بیست و نهم خردادماه در شهراربیل عراق برگزار خواهد کرد. دیدار برگشت دو تیم روز 2 تیرماه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.