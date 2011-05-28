علی‌اصغر سیدآبادی که بیشتر فعالیت‌های ادبی خود را در زمینه ادبیات کودک و نوجوان متمرکز کرده است در گفتگو با خبرنگار مهر دیدگاهش درباره میزان مطالعه آزاد در فصل تابستان به ویژه در میان دانش‌آموزان و دانشجویان که با پایان امتحانات وقت آزاد بیشتری دارند را اینگونه بیان کرد: بخش از دانش‌آموزان و دانشجویان که مطالعه آزاد را به طور جدی دنبال می‌کنند و به قولی اهل مطالعه هستند، همواره بخشی از وقتشان را برای کتابخوانی می‌گذارند که البته زمانی که اوقات فراغت بیشتری فراهم شود، بیشتر هم کتاب می‌خوانند.

وی ادامه داد: البته مفهوم تعطیلات تابستانی بیشتر برای دانش‌آموزان معنا دارد و دانشجویان چندان تابستان برایشان به معنای اوقات فراغت بیشتر نیست. به همین دلیل گرچه من آمار مشخصی از افت یا رشد مطالعه در تابستان ندارم، ولی فکر نمی‌کنم تغییر چندانی داشته باشد که این را بیشتر بر اساس میزان فروش کتاب‌ها که می‌دانم چندان تغییری ندارد، می‌گویم.

نویسنده «قصه‌های شیرین مغزدار» با اشاره به اینکه فصل پاییز را شاید بتوان از لحاظ میزان فروش کتاب پررونق‌تر از تابستان دانست، عنوان کرد: گرچه به نظر می‌رسد فروش کتاب در فصل پاییز بیشتر می‌شود، ولی باز هم نمی‌شود از این موضوع نتیجه گرفت که آمار کتابخوانی در پاییز بیشتر است.

سیدآبادی افزود: برپایی نمایشگاه کتاب تهران در ماه اردیبهشت و پیش از امتحانات مدارس و دانشگاه‌هاست که عده‌ای از نمایشگاه کتاب می‌خرند، ولی مطالعه آن را به فصل تابستان موکول می‌کنند که این می‌تواند به بالا رفتن میزان مطالعه در این فصل منجر شود.

وی درباره اینکه «یا نهادهای فرهنگی می توانند در ترویج مطالعه تابستانی مقصر باشند» توضیح داد: نهادها اگر مانع کتابخوانی نشوند، انتظاری نیست که کمکی به این جریان بکنند. یکی از این نهادها وزارت آموزش و پرورش است که می‌تواند نقش موثری داشته باشد، ولی در زمینه فرهنگسازی برای مطالعه آزاد کاری نکرده است.

این نویسنده اضافه کرد: دلیل دیگری که باعث شده مطالعه در کشور ما جای چندانی نداشته باشد از فرهنگ عمومی آن نشات می‌گیرد که در آن کتابخوانی جایی ندارد و وقتی بزرگترها کتاب نمی‌خوانند، چطور می‌شود از کوچک‌ترها انتظار داشت اهل مطالعه باشند. همچنین وقتی در جامعه راه رشد و تعالی افراد از طریق کتابخوانی هموار نمی‌شود، دیگر انگیزه‌ای باقی نمی ماند.

سیدآبادی با تاکید بر اینکه در جامعه ما افراد به صرف علاقه شخصی به مطالعه روی می‌آوردند، گفت: کتاب‌ خواندن در بین افراد جامعه ما بر اساس علاقه‌شان به این حرکت فرهنگی شکل می‌گیرد آنهایی که دوست داشته باشند می‌خوانند و آنهایی که علاقه ندارند هم به این سمت نمی‌روند.

وی در پایان تاکید کرد: البته همه این حرف‌ها به معنای برنامه‌ریزی نکردن نیست؛ گرچه گاه به نظر می‌آید کسی هم به دنبال این مساله نیست.