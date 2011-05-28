به گزارش خبرگزاری مهر، عباس خنیفر با اشاره به اخذ مجوز از رئیس جمهور برای استخدام افراد جدید در شرکت ملی نفت ایران، گفت: بر این اساس با موافقت رئیس جمهور چهار هزار و 907 نفر در سطح شرکت ملی نفت ایران استخدام خواهند شد.

مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه تمامی این افراد برای اشتغال در مناطق عملیاتی جذب خواهند شد، تصریح کرد: هیچ نوع استخدامی در بخشهای ستادی و در شهر تهران مشمول این مجوز نخواهد بود.

وی با اعلام اینکه مطالعات انجام شده در سطح شرکت ملی نفت ایران نشان می دهد بیش از 11 هزار سمت سازمانی نیازمند جذب نیروی انسانی است، اظهار داشت: به جز معدودی از این سمتها که مختص رده های مدیریتی و جزو سمت های استراتژیک بوده، در مورد سایر سمتها، تامین نیروی انسانی مورد نیاز از طریق جذب نیروهای جدید الاستخدام انجام خواهد گرفت.

این مقام مسئول یادآور شد: این تعداد نیروی انسانی در مقاطع تحطیلی دکترا، کارشناسی ارشد، کارشناسی و فوق دیپلم به استخدام شرکت ملی نفت ایران در می آیند اما تمامی این افراد برای اشتغال در مناطق عملیاتی جذب خواهند شد.

به گفته خنیفر از این تعداد نیروی انسانی دست کم 1422 نفر برای کار در محدوده شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب استخدام خواهند شد.

وی افزود: براساس بخشی از برنامه های کلان شرکت ملی نفت هر یک از نیروهای انسانی جدید الاستخدام برای هر نوع سمت سازمانی باید در ابتدا دستکم 5 سال را در مناطق عملیاتی سپری کنند.