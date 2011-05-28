‌ثبت نام دوره های آموزشی ویژه خبرنگاران البرز آغاز شد

محمد طاهری با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سلسله نشستها و کارگاههای تخصصی خبرنگاری و روزنامه نگاری با هدف توانمندسازی نیروی انسانی، ارتقاء سطح کیفی فعالیتها و تعامل و همدلی هر چه بیشتر متولیان رسانه در این استان برگزار می شود.

وی افزود: با توجه به گستره و حجم بالای فعالیتهای مطبوعاتی و رسانه ای در استان البرز ضرورت برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت مبانی خبرنگاری توسط معاونت مطبوعاتی این اداره کل احساس شد که با این دوره ها آغاز و با سایر دوره های آموزشی و نشستهای تخصصی تداوم خواهد یافت.

ثبت نام تا 12 خرداد ادامه دارد

این مسئول در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه ثبت نام خبرنگاران در این دوره آموزشی از امروز هفتم خردادماه آغاز شده است، یادآور شد: علاقه مندان جهت شرکت در این دوره ها می توانند برای ثبت نام از امروز هفتم تا پنج شنبه 12 خرداد ماه سال جاری به واحد مطبوعات این اداره کل مراجعه کنند.

طاهری تصریح کرد: سرانه و هزینه بسته آموزشی برای هر نفر در این دوره 120 هزار تومان است که مبلغ یکصد هزار تومان توسط این اداره کل تامین شده و مبلغ 20 هزار تومان نیز از خبرنگاران هنگام ثبت نام اخذ می شود.

وی گفت: این دوره به مدت 24 ساعت و در شش نوبت زمانی چهار ساعته برگزار خواهد شد.

محدودیتی برای ثبت نام از خبرنگاران استان وجود ندارد

رئیس اداره مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز در ادامه با بیان اینکه هیچ گونه محدودیتی برای ثبت نام از خبرنگاران استان وجود ندارد، افزود: شرکت در این دوره های آموزشی مزایای مناسبی برای خبرنگاران دارد که از آن جمله می توان به ملاک تصمیم گیری برای بهره مندی از مزایا و تسهیلات آتی این اداره کل، عضویت در بانک اطلاعاتی خبرنگاران استان و اعطای گواهینامه معتبر از سوی جهاد دانشگاهی و اداره کل فرهنگ و ارشاد البرز اشاره کرد.

این دوره آموزشی از 29 خرداد ماه سال جاری در مرکز آموزش جهاد دانشگاهی کرج واقع در خیابان دوم رجایی شهر برگزار خواهد شد.