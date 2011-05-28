مهندسان ناظر کرج صاحب کد شناسایی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا احمدی بیداخویدی، گفت: در این طرح که به منظور تکمیل بانک اطلاعاتی سیستم اتوماسیون شهرداری کرج اجرایی می شود، مهندسان ناظر بر پروژه های ساختمانی با هماهنگی سازمان نظام مهندسی صاحب کد شناسایی می شوند.

وی ضرورت عضویت مهندسان ناظر در سیستم اتوماسیون شهرداری کرج را یادآور شد و افزود: میزان کارکردها و نظارتهای انجام شده توسط مهندسان ناظر در این بانک اطلاعاتی به منزله سابقه و کارنامه کاری افراد ثبت و بایگانی می شود.

بیداخویدی با اشاره به فعالیت حدود سه هزار و 500 مهندس ناظر به عنوان اشخاص حقیقی و حقوقی، بیان کرد: اشخاص حقیقی پروانه اشتغال به کار حقیقی دارند و افراد حقوقی نیز در قالب شرکتهای مهندسی از وزارت مسکن پروانه می گیرند.

وی تاکید کرد: ساماندهی این گروه از برنامه های اولویت دار مجموعه شهرداری است که در قالب اجرای این طرح عملی می شود.

ارزیابی سالانه عملکرد مهندسین ناظر

این مسئول ارزیابی سالانه از عملکرد و اجرای ناظرین را از جمله خروجیهای این طرح ذکر و عنوان کرد: آگاهی از صلاحیتهای فردی و کاری مهندسان به عنوان مسئولان مستقیم اجرای پروژهای مختلف ساختمانی از دیگر اهداف اجرای طرح تکمیل بانک اطلاعاتی سیستم اتوماسیون شهرداری است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج، درج کد شهرداری بر روی مهر نظارت مهندسان را ضروری دانست و بیان کرد: در صورتیکه مهرهای نظارتی مهندسان فاقد کد شناسایی شهرداری باشد، پروانه ساختمانی با نظارت فرد صادر نخواهد شد.



صدور الکترونیکی پروانه های ساختمانی در کرج

این مسئول با اشاره به صدور پروانه های ساختمانی به شکل الکترونیکی اظهار داشت: این مهم نیز از دیگر ضرورتهای اجرای این طرح است.

وی، ارتقاء همکاری و تعامل مهندسان ناظر با شهرداری را منوط بر اجرایی شدن این طرح عنوان کرد.

بیداخویدی اذعان داشت: فرصت ثبت نام مهندسان ناظر فعال سطح کرج در سیستم اتوماسیون شهرداری کرج پس از انتشار فراخوان مشخص می شود و همه مهندسان ناظر نیز باید فرمهای ثبت نامی را تکمیل کنند.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج با بیان اینکه این موضوع در راستای رفع شبهات ایجاد شده است، افزود: شهرداری کرج قصد دارد با اجرای این طرح صلاحیتها و ظرفیتهای موجود را به نحو مطلوب کنترل کند.

بیداخویدی تاکید کرد: پس از اجرایی شدن طرح تکمیل بانک اطلاعاتی سیستم اتوماسیون شهرداری، ظرفیت کار همه مهندسان اعم از شهرداری و غیر شهرداری در سیستم ثبت می شود و به اطلاع عموم می رسد.

وی شفاف سازی اذهان عمومی را از مهمترین اهداف اجرای این طرح خواند.