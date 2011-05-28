احسان حدادی راهی مسابقات جایزه بزرگ دوومیدانی هلند شد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های دوومیدانی جایزه بزرگ هلند، گرامیداشت "فانی بلنکر" معروف به "فانی" قهرمان افسانه ای دوومیدانی، یکشنبه شب( هشتم خردادماه) در شهر "هنگلو" هلند برگزار می شود که به همین منظور احسان حدادی جمعه شب جهت شرکت در این مسابقات راهی این کشور شد.

حدادی در اولین مسابقه بین المللی فصل خود در مرحله اول مسابقات دوومیدانی لیگ الماس در قطر شرکت کرد و موفق شد در مکان چهارم قرار بگیرد.

مسابقات جایزه بزرگ دوومیدانی هلند یکشنبه شب در 9 ماده مردان و 7 ماده زنان برگزار می‌شود که به همین منظور میزبان این رقابت‌ها از برترین دوومیدانی کاران جهان برای شرکت در این دیدارها دعوت کرده است.

"فانی بلنکر" ورزشکار زن اهل هلند با وجود داشتن دو فرزند در المپیک سال 1948 لندن موفق به کسب چهار مدال طلا در رشته دوومیدانی شد. این ورزشکار در مواد پرش طول و ارتفاع رکورددار اروپا است. وی 12 رکورد جهانی را به نام خود ثبت کرده، 58 عنوان قهرمانی در مسابقات مختلف بین‌المللی و 5 بار عنوان قهرمانی در مسابقات قهرمانی دوومیدانی اروپا را بدست آورده است. اتحادیه بین‌المللی دوومیدانی در سال 1999 "فانی بلنکر" را به عنوان بانوی ورزشکار قرن نوزدهم معرفی کرد.