به گزارش خبرگزاری مهر، این محصول، رویایی است که بسیاری از شرکتهای تکنولوژی جهان آن را در سر می پرورانند، از این رو گوگل رقابتی دشوار را با شرکتهای عرضه کننده تلفنهای هوشمند و شرکت Visa در پیش رو دارد، زیرا تمامی آنها در یکی کردن تلفنهای همراه، خرده فروشها و بانکها به منظور ایجاد سیستم پرداختی جدید نقشی کلیدی به عهده دارند.

شرکت گوگل روز پنجشنبه اعلام کرد با همکاری دو موسسه "مستر کارت" و سیتی بانک" در حال ارائه سیستم جدید پرداختی خود در دو شهر نیویورک و سن فرانسیسکو است و کاربران می توانند در فصل تابستان به این محصول دسترسی پیدا کنند.

سالها است که شرکتهای مختلف درباره ارائه سیستم هوشمند پرداخت گفتگو می کنند. کیف پول جدید گوگل تنها بر روی یک تلفن هوشمند، گوگل نکسوس S 4G فعال خواهد شد و تنها می تواند به پایانه پرداختی شرکت مسترکارت متصل شود، ویژگی هایی که از نقاط ضعف اولیه این سیستم به شمار می رود. در حال حاضر در حدود 135 هزار نمونه از این پایانه ها در فروشگاه ها و رستورانهای ایالات متحده وجود دارند، اما این رقم تنها جزئی از انبوه است.

گوگل این سیستم جدید را راه حل "تک ضربه ای" می نامد، به این معنی که کاربران با یک بار ضربه زدن بر نمایشگر لمسی تلفن هوشمند خود بر روی پایانه پرداختی، می توانند پول مورد نظر را پرداخت کنند. با وجود اینکه این سیستم در برابر کارتهای اعتباری و دبیت کارتها از ایمنی بالاتری برخوردارند، اما گوگل برای متقاعد کردن خرده فروشها و شاید کاربران برای استفاده از آن با دشواری های فراوانی مواجه شود.

بر اساس گزارش سی نت، این محصول جدید گوگل که Wallet یا همان کیف پول نام دارد در حال حاضر تنها با کارت اعتباری مستر کارت تحت پوشش موسسه سیتی بانک سازگاری دارد. در حال حاضر شرکتهای دیگر نیز با هدف رقابت با گوگل برنامه های خود را برای ساخت کیف پول ارائه کرده اند، شرکت Visa یکی از شرکتهایی است که به تازگی برنامه خود را برای ساخت این محصول عرضه کرده است.