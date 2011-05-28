محسن خجسته مهر در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت راه اندازی چهار فاز جدید میدان مشترک پارس جنوبی، گفت: امسال قرار است بخش پالایشگاه ساحلی فازهای 15 و 16 این میدان مشترک با قطر راه اندازی شود.

معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت با تاکید بر اینکه با راه اندازی واحد شیرین سازی امکان بهره برداری از بخشی از پالایشگاههای ساحلی این دو فاز پارس جنوبی فراهم می شود، تصریح کرد: مطابق با برنامه زمان بندی واحد شیرین سازی گاز فاز 15 و 16 پارس جنوبی تا پیش از فرا رسیدن زمستان در مدار بهره برداری قرار می گیرد.

این عضو کارگروه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور نفت در خصوص تامین خوراک گاز مورد نیاز این واحد، توضیح داد: قرار است گاز طبیعی مورد نیاز این کارخانه شیرین سازی از محل افزایش تولید گاز فازهای 9، 10، 6 تا 8 و افزایش ظرفیت تولید گاز فاز یک پارس جنوبی تامین شود.

وی همچنین در خصوص آغاز تولید گاز از چاههای فاز 9 و 10 این میدان مشترک گازی، بیان کرد: پیش بینی می شود چاههای فاز 9 و 10 پارس جنوبی تا زمستان امسال به طور کامل راه اندازی شوند.

این مقام مسئول در پایان با بیان اینکه هم اکنون به طور متوسط روزانه 14 میلیون متر مکعب گاز طبیعی از فاز 9 پارس جنوبی استخراج می شود، تاکید کرد: در مجموع با راه اندازی چاههای این دو فاز پارس جنوبی به طور متوسط روزانه 50 میلیون متر مکعب به ظرفیت تولید گاز کشور افزوده می شود.

در همین حال موسی سوری پیشتر در جمع خبرنگاران با اشاره به گذشت دو سال از افتتاح رسمی پالایشگاه‌های گازی فاز 9 و 10 پارس جنوبی درباره زمان آغاز تولید گاز از چاه‌های دریایی این دو فاز مشترک، گفته بود: در حال حاضر بخشی از چاههای دریایی فازهای 9 و 10 پارس جنوبی در حال تولید است.

مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس با تاکید بر اینکه مطابق با برنامه زمان بندی تمامی چاه‌های دریایی این دو فاز مشترک گازی باید تا اردیبهشت ماه سال 1390 در مدار بهره برداری قرار گیرد، تصریح کرده بود: در حال حاضر برای راه اندازی فازهای جدید پارس جنوبی دو وضعیت تولید زودهنگام و بهره برداری کامل وجود دارد.



به گزارش مهر، بهره برداری از طرح توسعه فاز 9 و 10 میدان پارس جنوبی 23 اسفند ماه سال 1387 در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) مورد افتتاح رسمی قرار گرفته بود.



پیش بینی می شود با بهره برداری از پالایشگاههای خشکی و چاههای دریایی در مجموع روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز از این دو فاز مشترک استخراج شود که تاکنون راه اندازی 70 درصد چاههای فاز 9 و 10 پارس جنوبی به طور کامل عملیاتی نشده است.



از سوی دیگر در حال حاضر طرح توسعه فاز 15 و 16 پارس جنوبی در دو بخش دریایی و ساحلی از بیش از 70 درصد پیشرفت اجرایی برخوردار است.

هدف‌ از طرح توسعه فاز 15 و 16 پارس جنوبی تولید روزانه 50 میلیون متر مکعب گاز طبیعی، 80 هزار بشکه میعانات گازی، 400 تن گوگرد و سالانه یک میلیون تن گاز مایع (ال.پی.جی) یک میلیون تن اتان است.