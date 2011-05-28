به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا جنجال جدید مبنی بر پرداخت رشوه به اعضای فیفا جهت خریدن رای آنها برای میزبانی جام جهانی 2022 را یک نمایش پرزرق و برق از سوی سپ بلاتر برای بی اعتبارکردن او خواند.

در مطلبی که بر روی پایگاه اینترنتی بن همام قرار گرفته، آمده است: با وجود اینکه آقای بن همام تنها 48 ساعت فرصت داشت تا در خصوص اتهامات وارده پاسخ دهد، ساعت 12 روز جمعه جوابیه خود را به فیفا ارسال کرد. در اینجا توطئه‌های رو به افزایشی مشاهده می‌شود تا نامزدی او برای ریاست فیفا را زیر سئوال ببرد. بدیهی است که این اظهارات برای بی اعتبار کردن آقای بن همام جهت حضور در انتخابات فیفا مطرح شده است.

در بخشی دیگر از مطلب این سایت آمده است: کاملا روشن است که در ادامه تلاش‌های نافرجام، این بخش پایانی تلاش‌هاست تا بن همام را از تصدی کرسی فیفا باز دارند. آقای بن همام انتظار دارند که کمیته اخلاقی فیفا این نمایش پر زرق و برق را در نظر بگیرد.