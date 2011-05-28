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۷ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۱۰

در خراسان شمالی/

3000 گواهینامه طرح جامع بصیریت برای فرهنگیان صادر شد

3000 گواهینامه طرح جامع بصیریت برای فرهنگیان صادر شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره برنامه ریزی نیروی انسانی آموزش و پرورش خراسان شمالی با اشاره به برگزاری 21 دوره آموزشی وپژه فرهنگیان این استان از ابتدای امسال تاکنون گفت: سه هزار گواهینامه طرح جامع بصیرت برای فرهنگیان خراسان شمالی صادر شد.

محمد باعصمت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال گذشته شش دوره آموزشی در زمینه تربیت سیاسی، تربیت قرآنی، حکومت مهدوی، وظیفه منتظران و آشنایی با ادیان مختلف در قالب طرح جامعه بصیرت ویژه فرهنگیان استان برگزار شد.

وی تصریح کرد: برای یک سوم از فرهنگیانی که در این دوره های آموزشی شرکت کرده بودند گواهینامه صادر شده است و برای اجرای این طرح در سال جاری که از 15 فروردین ماه شروع شده است، 21 دوره آموزشی برگزار می شود.
 
وی افزود: در طرح جامع بصیرت سال گذشته 96 هزار نفر ساعت دوره آموزشی برگزار شد که 48 هزار نفر ساعت از دوره های آموزشی برگزار شده به صورت مجازی بوده است.
 
باعصمت از عدم اختصاص اعتبار برای فرهنگیان ضمن خدمت استان برای شرکت در این دوره های آموزشی نیز انتقاد کرد و خواستار اختصاص اعتبار برای برگزاری دوره های آموزشی طرح جامع بصیرت فرهنگیان ضمن خدمت استان شد.
 
کد مطلب 1322224

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